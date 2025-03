El ministro Ángel Víctor Torres anuncia que padece cáncer y parará su actividad pública unas semanas

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que padece cáncer y se someterá a una intervención quirúrgica a final de abril. "Es operable y seguiré en activo", ha asegurado Torres, "con optimismo y la firmeza de que va a salir bien, y va a salir bien", ha remarcado.

Torres suspenderá su agenda pública varias semanas tras anunciar que será sometido a una intervención quirúrgica para tratar un cáncer que padece, pero mantendrá su tarea como ministro y no será necesario que delegue competencias.

"Estos días me han llamado algunos compañeros preocupados porque les llegaban rumores sobre mi estado de salud, y quiero compartir aquí, que esta es mi casa, lo he hecho lógicamente con mis amigos, con mis familiares, que sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado que tenemos un cáncer", ha informado Torres durante el congreso del PSOE en Canarias, que se celebra este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria.

El ministro ha explicado que tiene "unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable" y ya tiene fecha para la operación a finales de abril. "Las cosas caminarán, seguiré en activo, y regresaremos más fuerte", ha asegurado.

Fuentes del Gobierno han informado de que se afronta esta situación con total normalidad y que Torres mantendrá durante este tiempo la actividad regular como ministro.

Lo único es que, debido a la operación, su agenda pública se anulará durante el tiempo que sea necesario para su total recuperación.

Por ello han asegurado que no va a haber ninguna delegación de competencias por parte del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y que seguirá estando a todos los efectos al frente de este departamento.