El rey Felipe VI pide a las instituciones "rectitud" y un ejercicio de responsabilidad

Felipe VI ha pronunciado este 24 de diciembre su tradicional mensaje de Navidad, el noveno de su reinado, que tiene como contexto la complicada situación económica y política con la que España despide el año.

Felipe VI ha subrayado en su mensaje de Navidad que los españoles tienen que “seguir decidiendo juntos su destino y su futuro”, para lo que ha considerado preciso “cuidar la democracia, proteger la convivencia y fortalecer las instituciones”.

El rey ha animado a mantener “un permanente espíritu de renovación y adaptación a los tiempos”, sin olvidar que España es “una de las grandes naciones del mundo”, con muchos siglos de historia a su espalda, lo que hace -ha añadido- que haya “razones para mirar al futuro con esperanza” en el actual contexto de incertidumbre.

“Los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando nuestra democracia, protegiendo la convivencia, fortaleciendo nuestras instituciones”, ha enfatizado en su discurso televisado de Nochebuena desde el Palacio de la Zarzuela.

El monarca ha pronunciado estas palabras en un contexto político marcado, entre otras cuestiones, por la nueva propuesta de ERC de avanzar hacia un referéndum de autodeterminación pactado, al que el Gobierno se opone de plano al tacharlo de inconstitucional.

En su firme defensa de la Constitución de 1978, de la que ha aseverado que encarna “la unión lograda entre los españoles como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia”, ha resaltado la importancia de preservar la convivencia y de “anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir”.

El jefe del Estado ha admitido que en los últimos 45 años “han cambiado y seguirán cambiando muchas cosas”, pero ha advertido: “Sus principios y fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse, ni deben caer en el olvido”.

“Son el lugar donde los españoles nos aceptamos los unos a otros, a pesar de nuestras diferencias. El lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad”, ha abundado.

El rey ha pedido actuar con “confianza en el país”, en una España “valiente y abierta al mundo, que busca la serenidad, la paz, la tranquilidad”.

“La España responsable, creativa, vital y solidaria. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros, y la que, una vez más, saldrá adelante. En manos de todos nosotros está”, ha apostillado.

El rey pide a las instituciones actuar con “rectitud y respeto a la ley”

Felipe VI ha hecho un llamamiento a las instituciones a responder al “interés general", a colaborar entre ellas de manera “leal, con respeto a la Constitución y a las leyes” y a ser un ejemplo de “integridad y rectitud” y, ante la crispación política, ha advertido de que “la división hace más frágil la democracia”.

El rey ha centrado buena parte de su mensaje de Navidad en la situación institucional del país, marcada por la crisis sin precedentes desatada esta semana por el Tribunal Constitucional al rechazar la tramitación parlamentaria de unas enmiendas sobre la renovación de sus magistrados, lo que ha causado el rechazo frontal del Gobierno, el Congreso y el Senado.

A ello se une, el bloqueo desde hace cuatro años en el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a las discrepancias entre el Ejecutivo y el PP, y entre los vocales progresistas y conservadores.

Sin citar a ningún poder del Estado concreto, el monarca ha invitado a “todos” a hacer “un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva” sobre la deriva a la que puede conducir la erosión de las instituciones, el deterioro de la convivencia y la división.

“Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa, ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece”, ha enfatizado Felipe VI en el discurso pronunciado desde el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela.

Como tarea prioritaria, el jefe del Estado ha expresado la conveniencia de “fortalecer” las instituciones para que sean “sólidas” y protejan a los ciudadanos.

“Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud. Y este es un propósito diario con el que las Instituciones debemos estar siempre comprometidas", ha recalcado.

En línea con otros mensajes navideños, el rey ha hecho una encendida defensa de la Constitución, “fruto del diálogo y del entendimiento” y que representa “la unión lograda entre los españoles como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia”.

Por ello, ha hecho hincapié en que el texto emanado tras el "éxito" de la Transición debe seguir siendo “la referencia donde los españoles encuentren la unión” que asegura al país “la estabilidad, la cohesión y el progreso”

“Y que nos garantiza una convivencia que es nuestro mayor patrimonio”, ha rematado en el noveno discurso de Nochebuena de su reinado.

A juicio de don Felipe, “no se puede dar por hecho todo lo construido” en los últimos 45 años, por lo que los principios que recoge la Carta Magna “no pueden debilitarse, ni deben caer en el olvido”, sino protegerse: “Son el lugar donde los españoles nos aceptamos los unos a otros, a pesar de nuestras diferencias. El lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad”.

El mensaje navideño es el más simbólico de los que pronuncia el rey y donde aprovecha para hacer balance y transmitir sus deseos para el siguiente año.

El mensaje se emite por la mayoría de las principales cadenas de televisión, con la excepción del canal autonómico vasco ETB, que nunca ha programado el discurso navideño de Felipe VI.

En el caso de TV3, volverá a retransmitirlo por su canal informativo 3/24. La Casa del Rey lo distribuye también por su cuenta de Twitter y su canal de YouTube.