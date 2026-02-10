Mouliaá rectifica y retoma su acusación contra Errejón tras criticar a la Fiscalía: "Es deleznable"

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este martes que volverá a acusar al ex diputado Íñigo Errejón de la presunta agresión sexual que habría perpetrado una noche de octubre de 2021 por la que todavía sufre "estrés postraumático", al tiempo que ha criticado a la Fiscalía por pedir su "absolución". "Es deleznable", ha asegurado.

Así se ha expresado en declaraciones a la prensa a la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde ha acudido para comunicar al juez Adolfo Carretero que finalmente no retirará su acusación y que continuará con el procedimiento contra el exdirigente de Sumar. "Me parece muy ruin porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento", ha indicado, criticando que la Fiscalía haya instado la absolución de Errejón.

Mouliaá ha indicado que el proceso "explotó por múltiples denuncias anónimas, que él dimitió y que ya comenzaban a decir en todos lados que podían ser falsas". "Yo lo único que hice fue decir que esto era verdad para proteger a las mujeres. Así que lo que ha pasado conmigo es vergonzoso, porque se ha generado un sistema de descrédito, de burla, sacando bulos", ha lamentado.

Desde su punto de vista, "cualquier victoria judicial se ha silenciado". "En cambio las suyas se han hecho tremendamente ruidosas y el odio que tiene que soportar una víctima es horrible y es normal que no se atrevan a dar el paso", ha continuado.

Es por eso que ha pedido "a todas las víctimas por las que" ella habría denunciado que se sumen a ella, "al menos de forma anónima". "Porque eso es una prueba, eso son pruebas a mi favor, entonces lo pido con todo el respeto del mundo. De verdad que por favor me ayuden, porque me he quedado sola y porque me dan ganas de tirar la toalla e irme del país y creo que nadie se lo merece. Nadie", ha zanjado.

Unos minutos antes, su abogado ha justificado el retraso de Mouliaá, que había convocado a los medios dos horas antes de su aparición. "Ha tenido un ataque de ansiedad, va a venir ahora", ha señalado.

La renuncia de Mouliaá

Este mismo martes, el juez ha suspendido por "seguridad jurídica" la citación de Errejón, a quien llamó a sede judicial este martes para notificarle la apertura de juicio oral en su contra. La defensa de Errejón anunció a primera hora que no acudiría al Juzgado hasta que Mouliaá no aclarase si había retirado su acusación contra el exdirigente de Sumar. "Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá", apuntó su representación.

El juez Adolfo Carretero citó a Errejón este martes a partir de las 09.30 horas para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.

Fue el pasado miércoles cuando la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma la decisión de retirar la acusación porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

"Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", afirmó.

La Audiencia decidirá si archiva

La Audiencia Provincial de Madrid se reunió este lunes para estudiar el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos. La propia Audiencia se dirigió al magistrado para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación, instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

Antes de esa comunicación, el magistrado había señalado que sí que había recibido el escrito de Mouliaá por el que retiraba su acusación, pero precisaba que carece de firma de abogado y procurador, "como es preceptivo".

El instructor requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. "Pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular", avisó.

Para el juez sí hay indicios

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

La Fiscalía ya retiró su acusación

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar "insuficientes" los indicios. Además, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, ha solicitado la "libre absolución" de Errejón porque "los hechos no son constitutivos de delito".

El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, mantiene la acusación contra Errejón al mantenerse "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual". "Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", señaló.

La propia Adive sostiene que el juicio contra Errejón se celebrará a pesar de que tanto Mouliaá -que llegó a pedir tres años de cárcel para el ex diputado- como la Fiscalía hayan retirado sus acusaciones. La asociación busca salvaguardar -según dijo- "los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".