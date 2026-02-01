Feijóo critica que "la ilegalidad produzca derechos" y censura el "descontrol migratorio"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que "no puede ser que la ilegalidad produzca derechos" a la hora de conseguir un permiso de residencia y ha denunciado el "descontrol migratorio" que vive España, que no es "un saco sin fondo".

En un mitin en Calatayud (Zaragoza) junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijóo ha afirmado que "abrir las puertas de la nación" se debe hacer a aquellos que quieran "levantarla, mejorarla y respetarla", pero si no respetan a España -ha comentado- no pueden vivir en ella.

El líder popular ha señalado que la regularización no se produce por "humanidad", sino que es electoralismo para intentar comprar votantes en el futuro: "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas", ha sostenido.

Por ello ha avanzado que, "con tranquilidad", van a decir que no a la regularización, además de censurar la "degradación moral" del Gobierno, que "aprovecha la subida de las pensiones para favorecer a los okupas, y ahora la tragedia de los muertos del AVE para indultar al fiscal general del Estado".

El jefe de la oposición ha explicado que quien llegue a España debe hacerlo con contrato de trabajo pero, si lo hace con antecedentes policiales y sin querer integrarse, entonces no puede llegar al país: "Es lo lógico, y lo que está haciendo toda Europa. No es posible regularizar a todos".

Feijóo ha destacado que no puede ser que "entrar ilegalmente suponga un permiso de residencia" y ha reclamado que para lograr esta regularización, primero debe realizarse una memoria económica.

Quien quiera esa regularización "debe pedir que su país certifique que no cuenta con antecedentes y si no lo certifica, simplemente rellena una declaración personal", ha criticado Feijóo, que se ha preguntado "si esa es la seguridad" que merece España.

"El símbolo del ferrocarril destruido"

Feijóo ha insistido en que el Gobierno ha conseguido que los ciudadanos cojan el tren "con miedo" y mientras hace años la alta velocidad era "la marca España", ahora la sociedad está "sometida a las inquietudes" del ferrocarril.

"No hicieron lo que debían en el AVE Madrid-Sevilla, ni tampoco en el Madrid-Barcelona o en Rodalies porque no han previsto nada y el resultado es 46 fallecidos y el símbolo del ferrocarril español destruido. ¿Qué credibilidad tienen?", ha incidido Feijóo, que ha asegurado que mienten a España "con Alegría", en referencia a la candidata del PSOE a presidir Aragón, Pilar Alegría.

El líder del PP ha resaltado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado "desaparecido" tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) al no asistir al funeral oficiado en Huelva el pasado jueves. "Es indignante y un desprecio a las víctimas", ha comentado Feijóo, tras criticar que felicitara al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión.

Asimismo, ha denunciado "los cuatro capítulos de corrupción" de esta semana en el PSOE: la "dimisión" desde la cárcel de José Luis Ábalos como diputado; "estar a sueldo de una dictadura", ha dicho; un eventual indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz; y las ayudas a Plus Ultra.

"No sé qué es peor, estar a nómina de un dictador o estar a nómina de un conseguidor. Dentro de muy pocos días, Sánchez dirá que apenas conocía en lo personal a (José Luis Rodríguez) Zapatero", ha señalado Feijóo.

Así, el líder del PP ha concluido que la corrupción "brota día a día" en el PSOE y ha afirmado que el "eslogan" de los socialistas es que "quien pueda robar, que robe".