Azcón celebra la victoria "clara, nítida e inequívoca": "Sólo el PP puede gobernar"

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha celebrado este domingo el mensaje "claro, nítido e inequívoco" que dan dejado los aragoneses en las urnas: "Solo el PP puede formar gobierno para los próximos cuatro años".

"Sólo el PP puede decir que ha ganado las elecciones", ha destacado Azcón en su comparecencia ante los militantes y dirigentes que han seguido la noche electoral en un hotel de Zaragoza, en la que ha afirmado que el próximo gobierno de PP se encargará de que la otra "gran verdad" de la anoche continúe: "Hoy, desde Aragón decimos alto y claro tic, tac, tic, tac: el sanchismo se acaba", ha enfatizado.

El líder popular convocó las elecciones con la aspiración de tener un gobierno fuerte y no tener que depender de Vox para su investidura y para gobernar, pero los resultados le dejan con 26 escaños, dos menos que en 2023, una pérdida que ha lamentado, pero ha insistido en que solo el PP puede formar gobierno y ningún otro partido puede presentar candidato a presidir la comunidad.

Azcón ha resaltado que es la primera vez que el PP, estando en el Gobierno, gana en la siguiente convocatoria electoral para tener la presidencia, y con el PSOE en la oposición con "el peor resultado en su historia". "Los aragoneses, a los que nos gusta hablar claro, no íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado", ha dicho.

En su intervención, sin hacer mención al resultado de Vox, el único partido con el que sumaría mayoría absoluta en las Cortes, ha subrayado que un gobierno del PP será para todos los aragoneses y hará en los próximos años lo que planteó en campaña: "hacer que Aragón sea imparable".

Y desde mañana mismo, ha dicho, el PP se pondrá a trabajar y a hablar con todas las fuerzas políticas para "ahormar una nueva una nueva mayoría", porque Aragón necesita un presupuesto.

La convocatoria de elecciones, ha recordado, responde a su carencia, a que la democracia "tiene reglas" y a que los populares no están dispuestos a "agarrarse al sillón como fuera", ha dicho en referencia a Sánchez. "Esta noche lo celebramos, y mañana a trabajar", ha concluido.