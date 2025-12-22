Israel Díaz Reinado: "El negocio grande de las editoriales ahora mismo son los jóvenes"

Israel Díaz Reinado nació en Cádiz, en 1973, pero lleva toda su vida viviendo en El Puerto, de donde es su familia. Le apasionan la gastronomía, los juegos de mesa estratégicos y de rol y el submarinismo. Informático en una conocida bodega portuense, siempre ha tenido afición a la literatura y se ha hecho famoso a través de las redes sociales con relatos de suspense, con millones de visualizaciones en Twitter, Instagram y TikTok. Acaba de publicar su primera novela en papel, 'El fin de ninguna parte' (HarperCollins), englobada dentro de lo que sería el nuevo noir del sur, es decir, un thriller policíaco, pero con tintes muy folclóricos de esta zona, con la gastronomía, las tradiciones, la feria, el vino, el mar, con personajes peculiares y un poco de denuncia social. La investigación lleva a los protagonistas hacia la cultura de la almadraba de atún, en la zona de Barbate, Conil y Zahara de los Atunes. Se sumergen en toda esa cultura milenaria que viene de los fenicios, que pasa de padres a hijos. Una trama que luego desemboca en el tráfico de atunes.

Pregunta.El tráfico de atunes protagoniza su primera novela. ¿Por qué?

Respuesta.Sí. El lector se encuentra con una cosa un poco sorprendente, porque no es el tráfico habitual de droga, aquí no hay droga ninguna, sino que son atunes. Un atún puede costar 10.000 euros en el mercado negro. Y la verdad es que es una novela que está teniendo mucha aceptación. Te empapas de la cultura de la tierra, es muy adictiva, con un estilo Gómez Jurado, Javier Castillo, un capítulo te lleva a otro. La verdad es que todo el mundo está supercontento.

P.Esta es su primera novela en papel y ha entrado por la puerta grande, con HarperCollins.

R.Sí. He entrado por la puerta grande, con HarperCollins. Yo, una persona desconocida además, y eso es algo inaudito, con lo cual estoy intentando darle la mayor difusión. Cuando saqué la novela contacté con un agente literario. Le gustó mucho el proyecto y me prometió que buscaría una editorial a la altura. Lo ha conseguido. También está online. En Amazon también tiene muchísima aceptación y ha estado en el top de Amazon durante un mes. Espero que Harper le dé proyección internacional.

P.¿Se siente más cómodo ahora publicando en papel?

R. Bueno, la verdad es que me gusta mucho publicar una novela, además que era una ilusión que yo tenía desde siempre. Lo otro requiere menos trabajo porque se improvisa mucho más. Tú cuelgas un relato y tardas una o dos semanas en prepararlo. Y bueno, eso está vivo, la gente te responde. Me ocurre que escribo relatos y al día siguiente he recibido montones de respuestas de Hispanoamérica. Durante la noche hay millones de personas, de mexicanos, de Ecuador, de Puerto Rico y tal, que me responden.

P.¿Cómo ha sido el proceso de documentación?

R. Pues he investigado, sobre todo, toda la parte folclórica. Y no me cuesta trabajo porque yo amo mucho esta tierra y me gustan mucho las tradiciones de aquí. Yo llevo 30 años trabajando en una bodega en El Puerto y conozco bastante bien la cultura del vino. El protagonista es muy aficionado al vino y se habla mucho de vino y de comida. Lo que hice fue que la parte que yo desconocía más, que es toda la parte de la cultura del atún, pues visité la fábrica, fui a Barbate, asistí a un ronqueo, y luego pues estuve investigando casos donde realmente hubiera tráfico de atunes, que no son de tanta envergadura como el que se relata aquí. El caso más importante, el caso más conocido es la 'Operación Tarantelo', que es una parte del atún, que sucedió a lo largo de la costa de Málaga y de Marbella y que la Guardia Civil sacó un manejo importante de atunes. Me he inspirado bastante en él.

P.¿Cuándo empezó a escribir sus primeros relatos?

R.Yo empecé a escribir en los años 90 en una revista literaria que había en El Puerto que se llamaba 'Altazor'. En una época en la que no existía internet ni existía redes sociales, entonces íbamos por los bares entregando las revistas. Bueno, era algo bastante romántico. Luego, con el tiempo, empecé a escribir algunas cositas y las mandaba a las editoriales, pero la verdad es que no tenía mucho éxito porque es muy difícil penetrar en el mercado editorial, está masificado. Y luego estuve un tiempo parado, me dediqué más a mis estudios, a mi trabajo y tal. Cuando aparecieron las redes sociales comencé a colgar los relatos, hace unos tres años. El boom surgió y aquí estamos.

P.¿Tiene algún otro libro a la vista?

R.Sí. Me gustaría continuar la saga de estos personajes que tienen muchísimo gancho y recorrer la provincia. Porque ahora mismo esta zona está de moda en España y hay que aprovecharlo con la literatura.

P.Ahora hay un boom de literatura juvenil.

R.Sí. Las editoriales han sido listas y han sacado ediciones en papel muy elaboradas, dedicadas a los jóvenes, con fotos, con dibujos. Ahora el Harry Potter ya no es Harry Potter de Salamandra de hace 20 años. Ahora tiene el lomo, tiene tal, el canto, tiene otra cosa. Eso le da muchísima vida al tema de los libros. Y realmente yo creo que el alma, el negocio grande de las editoriales ahora mismo son los jóvenes. Y tú vas a cualquier librería y tiene un apartado dedicado al manga, a la literatura fantástica. Han surgido ahí dos o tres géneros nuevos de literatura que mezclan el romanticismo con la fantasía, con la magia. Y eso la verdad es que se está vendiendo. Y surgen además muchos chavales que escriben, que se dan a conocer en las redes, tienen miles de seguidores y sus novelas se venden como rosquillas, aunque la calidad sea mediocre porque están empezando.