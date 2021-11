¿Y ahora qué?

¿Esperamos otros tres meses para convocar otra manifestación? ¿Tendremos que estar escuchando a la oposición en los plenos que la ciudadanía no aguanta más? ¿Qué ciudadanía no aguanta más, esa que sale a cuenta gotas para una manifestación por la apertura de un centro de salud, mientras la atención en urgencias del Santa María de El Puerto es nefasta?, ¿la que sale pidiendo mejoras para la ciudad o aquella que sale en tromba para celebrar Halloween y saldrá como auguro a celebrar el carrusel de Papa Noel y otras fiestas?

Panem et circenses (literalmente "pan y espectáculos del circo") en la antigua Roma para mantener al pueblo tranquilo y no dista mucho de hoy en día, fiestas para ocultar una realidad, ¿Cuánto le va a tener que agradecer Germán a Calleja la labor que está realizando en Fiestas?

Pero a todo esto ¿cuántos concejales tiene nuestro municipio? ¿Cuántos concejales están gobernando? ¿Cuántos concejales hacen falta para una moción de censura? ¿En realidad quiere la oposición un verdadero cambio de gobierno o tan solo están en una táctica de desgaste ante las inminentes elecciones municipales y más que probables elecciones autonómicas? ¿Quién es peor político, el que no hace o el que no quiere hacer? ¿El que no gobierna o el que no quiere gobernar? ¿Por qué se rasga las vestiduras la oposición en los plenos con El Puerto Global, cuando es la oposición la que tiene mayoría en el Consejo de Administración de la mencionada empresa municipal?.

Señores políticos, no me vale vuestra presencia en las calles pidiendo soluciones sin antes no haber presentado un plan de cambio ¿Estáis dispuestos a pactar entre ustedes por la mejora de nuestra ciudad? Si no fuese así, seréis cómplices de la gestión nefasta de este gobierno, ¿Apoyaréis algunos en este año 2022 unos presupuestos, previniendo un cambio político en el 2023, a toda cuenta que si hay, tan solo habrá un presupuesto en esta legislatura?

Tampoco me vale la actitud de la oposición del desgaste y “lucha de barro” por órdenes jerarquizadas a base de whatsapp, sms o llamadas al orden.

Y señores políticos del gobierno, más humildad y menos arrogancia y prepotencia, al fin y al cabo a algunos solo os queda año y medio, en el mejor de los casos.

La política municipalista debe ser cercana, ágil, eficaz y participativa, pero cuando el rumbo se marca hacia otros puertos, nuestra ciudad se queda desnortada, más incluso que la brújula del pirata Jack Sparrow en mareas misteriosas.