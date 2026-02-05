Vox propone contar la historia de El Puerto a través de sus calles

Vox El Puerto ha presentado una moción al Pleno municipal de este viernes con el objetivo de poner en valor el casco histórico de la ciudad mediante la instalación de rótulos explicativos en las calles más emblemáticas. La propuesta busca que, tanto vecinos como visitantes puedan conocer, de forma sencilla y divulgativa, el origen y el significado histórico de los nombres de las vías.

Desde Vox consideran que el nomenclátor urbano del centro histórico es “un auténtico libro de historia al aire libre que hoy pasa desapercibido para la mayoría de vecinos”, y subrayan que la falta de información hace que muchos nombres se perciban únicamente como una referencia administrativa, perdiendo su valor cultural y simbólico.

“El Puerto cuenta con un patrimonio histórico excepcional que no siempre se explica ni se aprovecha. Con esta iniciativa se pretende divulgar nuestra historia, reforzar el orgullo de pertenencia y enriquecer la experiencia de quienes nos visitan”, señalan desde el grupo municipal.

La moción plantea que los rótulos tengan un diseño discreto y homogéneo, plenamente respetuoso con el entorno patrimonial y con la normativa de protección del casco histórico, y que recojan de forma breve el origen del nombre de cada calle y una breve reseña de su contexto histórico. Asimismo, se propone que la implantación se realice de manera progresiva, priorizando las vías más representativas y contando con el asesoramiento de historiadores locales, archivos municipales y entidades culturales.

Desde Vox El Puerto destacan que se trata de una medida “sencilla, asumible y con un claro impacto cultural y turístico”, alineada con la aspiración de consolidar a El Puerto de Santa María como un destino de calidad y con identidad propia.

“La historia de El Puerto no debe quedar encerrada en archivos o libros especializados; debe estar presente en nuestras calles y al alcance de todos”, concluyen desde la formación.