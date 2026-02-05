La prórroga del contrato de semáforos deja fuera la accesibilidad visual en El Puerto

El grupo municipal Unión Portuense ha presentado una moción al Pleno de este viernes para exigir al gobierno de Germán Beardo la implantación real de semáforos sonoros y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual, después de años de acuerdos plenarios aprobados por unanimidad que siguen sin ejecutarse.

Desde el Unión se recuerda que el Ayuntamiento cuenta con un contrato de mantenimiento de semáforos que se limita a conservar las instalaciones existentes y que no incorpora ninguna obligación específica en materia de accesibilidad universal, lo que ha provocado que los compromisos adoptados en el Pleno se queden en meras declaraciones de intención.

A esta situación se suma un hecho reciente especialmente grave: la prórroga por un año más del contrato municipal de semáforos, conocida hace apenas unos días, sin que se haya aprovechado esa prórroga para introducir mejoras relacionadas con la accesibilidad visual ni la implantación de semáforos sonoros, pese a haber sido una demanda reiterada del Pleno en anteriores mandatos.

“Esta decisión consolida un modelo que sigue dejando fuera a las personas con discapacidad visual y demuestra que lo que se aprueba en el Pleno no se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones contractuales”, señala el concejal Francisco Belaustegui.

La moción también pone el foco en la falta de información y transparencia. Las asociaciones representativas de personas con discapacidad visual no disponen de datos claros sobre qué semáforos adaptados existen en la ciudad ni dónde se encuentran. Además, existen usuarios que han presentado varios escritos solicitando la reparación de semáforos sonoros estropeados y el listado de semáforos adaptados existentes, sin haber obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento.

“No es entendible que una información tan básica, que afecta directamente a la seguridad y a la autonomía de las personas, no sea pública ni fácilmente accesible. Estamos hablando de derechos, no de favores”, subraya Belaustegui.

A través de esta iniciativa, el grupo municipal propone, entre otras medidas, la publicación de un listado público y actualizado de los semáforos adaptados brindando así información a usuarios, técnicos y asociaciones y, sobre todo, que la accesibilidad visual forme parte de manera obligatoria del próximo contrato de semáforos, con un plan progresivo de implantación y mecanismos de control.

Francisco Belaustegui concluye: “La accesibilidad no puede depender de la voluntad política del momento ni quedar fuera de los contratos municipales. Si no se convierte en una obligación técnica, seguiremos aprobando mociones que no cambian la realidad de la ciudad”, concluyen.