Muchas veces es frustrante necesitar algo y no tenerlo. Pero más frustante es tenerlo a la vista y no poder usarlo.

Algo así es lo que les está pasando a VOX en El Puerto, desde donde lamentan que el centro de salud Ángel Salvatierra no esté aún terminado para poder dar atención médica durante el coronavirus. "Es una gran tristeza que con todo lo que se luchó para conseguir la existencia del centro de salud , tengamos que verlo, cerrado y sin equipar , tras más de un año desde su construcción, y más aún en una situación de crisis sanitaria como ésta en la que tanto hubiese convenido su funcionamiento", ha declarado Leocadia Benavente, concejala del partido.

En concreto, según apuntan, esta situación ha venido provocada "por la falta de comunicación y coordinación entre los distintos gobiernos locales, la Junta de Andalucía y su empresa AVRA", aseguran desde el partido, donde se muestran muy preocupados "por el futuro inmediato del Centro de Salud y donde es necesario y prioritario que los gobiernos pertinentes solucionen cuanto antes la situación de este centro".

No obstante, esto no es todo ya que desde VOX también piden más material para el personal sanitario y que los períodos de cuarentena sean de dos semanas en vez de una. "Pese a las consultas telefónicas que están realizando durante el confinamiento, también continúan las consultas presenciales, para las cuales se cuenta con las mismas medidas de seguridad que antes de esta crisis, lo que hace más probable el contagio. No se entiende que ante esta situación límite de tantísimo riesgo, el personal sanitario y no sanitario de los centros de salud no se encuentran protegidos adecuadamente para desempeñar sus funciones", aseguran. "Insistimos en la necesidad de que los periodos de cuarentena de los sanitarios ha de ser de catorce días y no de siete".