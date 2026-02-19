Este viernes será el Pregón de 'El Melli' en El Puerto

Llega el fin de semana grande del Carnaval de El Puerto y ya está todo preparado para el Pregón que ofrecerá este viernes Jesús Manuel Selma, 'El Melli de El Puerto', en la Plaza del Castillo. Será a las 20:00 horas pero con anterioridad, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el acto de proclamación de las coquineras y coquineros 2026.

Tras el Pregón, que como anunció el concejal de Fiestas, David Calleja, tendrá un espíritu palaciego, en sintonía con la temática de la cabalgata que recorrerá las calles el sábado, recordando a 'Los Bridgerton', actuará la chirigota del pregonero, 'Los que la tienen de mármol', a partir de las 21:00 horas.

Será el pistoletazo de salida para celebrar el Carnaval en la calle y sacar los disfraces, tras las actuaciones de varias comparsas en la plaza del Castillo a lo largo de esta semana. Tras la chirigota de 'El Molina' y 'El Melli', a las 22:00 horas, llegarán 'El Cuarteto Inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz', 'Salud, gaditanismo y libertad' y la comparsa de Madrid 'Los Desalmaos'.

El sábado 21, a las 12:00 horas habrá un Tributo K-Pop y Fiesta Infantil con castillos hinchables en la Plaza del Castillo; y a las 17:00 horas saldrá la Cabalgata de Carnaval, con un itinerario que recorrerá la calle Valdés, Plaza de Elías Ahuja, Santa Lucía, Plaza de España, Vicario, Ganado, Plaza de la Herrería, Ribera del Río, Plaza de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Avenida Micaela Aramburu, para concluir en la Plaza del Polvorista.

El mismo sábado a las 19:00 horas estará DJ Los Calvizos en la Plaza del Castillo, y a la misma hora se podrá seguir las actuaciones de 'El Cuarteto Inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz' y 'Salud, gaditanismo y libertad' en la Plaza de la Herrería. Ya a las 21:00 horas, habrá un Carrusel de Coros, con salida desde Plaza de España.

Ya el domingo, a partir de las 13:00 horas, se celebrará la Gañotá con la actuación en la Plaza del Castillo de 'Los Compay', 'El hombre de hojalata', 'Los muerting planner', 'El cuarteto inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz', 'Salud, gaditanismo y libertad', 'Los granujas' y 'Las vecinas de Doña Blanca'.