El espíritu de 'Los Bridgerton' tomará la Cabalgata de Carnaval de El Puerto

El concejal Davd Calleja, con una de sus colaboradoras durante este Carnaval.

El espíritu de 'Los Bridgerton' tomará este próximo sábado la Cabalgata de adultos del Carnaval portuense. Tras el éxito obtenido por la cabalgata infantil celebrada el pasado sábado -la primera vez que se repartían las dos cabalgatas en dos fines de semana diferentes- este próximo sábado 21 de febrero será el día grandel del Carnaval en la calle, tras el Pregón que pronunciará 'El Melli' el día anterior, junto a la proclamación de las coquineras y coquineros.

Aunque cada participante tendrá libertad para disfrazarse como le plazca, el grupo de colaboradoras del concejal de Fiestas, David Calleja, en torno a medio centenar de mujeres, sí que recreará ese universo de la popular serie de Netflix.

El Pregón de 'El Melli' también irá en sintonía con ese espíritu que se refleja en la popular serie de televisión, de lujo palaciego y ropas de época.

La cabalgata partirá a las 16:30 horas con un itinerario que recorrerá la calle Valdés, Plaza de Elías Ahuja, Santa Lucía, Plaza de España, Vicario, Ganado, Plaza de la Herrería, Ribera del Río, Plaza de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Avenida Micaela Aramburu, hasta la Plaza del Polvorista.

Antes a las 12:00 horas , habrá un Tributo K-Pop y Fiesta Infantil con castillos hinchables en la Plaza del Castillo, y ya a las 19:00 horas estará la música de Los Calvizos DJ en la Plaza del Castillo y se podrá disfrutar de las actuaciones de 'El Cuarteto Inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz' y 'Salud, gaditanismo y libertad' en la Plaza de la Herrería.

A las 21:00 horas habrá un Carrusel de Coros, con salida desde la Plaza de España.

El día anterior, viernes, a las 19:30 horas será la Proclamación de Coquineros y Coquineras en la Plaza del Castillo, y a las 20:00 horas el Pregón a cargo de Jesús Manuel Selma, 'El Melli de El Puerto', en la Plaza del Castillo.

Este miércoles habrá Tanguillos en el Teatro (el espectáculo contará con dos pases, el primero a las 17:00 horas y el segundo a las 19:30 horas, y las actuaciones de las academias de baile Araceli Arias, Víctor Raposo, Silvia Belenguer, José Leiva, Diana Andrades, Carmen Morales y Carmen Navarro).

Puedes consultar la programación completa del Carnaval de El Puerto en este enlace.