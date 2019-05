Finalmente, y poco a poco, la Feria de El Puerto ya va cogiendo color. Parece que este año está costando que la cosa se anime pero igualmente, a pesar de la fecha -que este año ha sido más Feria de Verano que de Primavera- y del Levante tan desagradable (hoy viernes se ha registrado ráfagas de viento de hasta 31km/h), los portuenses vuelven a llenar las casetas del recinto de Las Banderas.

La fiesta comenzó el jueves con muchas ganas (a pesar de que el viernes era día laborable), y las tradicionales comidas con los compañeros de empresa y trabajo dieron luz verde a las ganas de fiesta y diversión que los portuenses tenían contenidas. Era normal. Por delante hemos visto pasar las Ferias de Sevilla, Jerez, Córdoba, Rota... Ya era hora de que nos tocara a nosotros. La Feria empezó este año por lo alto. Y seguro que más de uno lo dio todo en este primer día a juzgar por la falta de público que se notaba hoy viernes a mediodía en el recinto Ferial. Esta estampa no es nada habitual en la segunda jornada de fiesta, donde los bolsillos, los pies y las ganas todavía aguantan. Afortunadamente, poco a poco, la cosa remontó. A cuentagotas la gente comenzó a llegar hasta que finalmente, a las 18:00 horas aproximadamente, la mayoría de las casetas tenían su aforo al completo. Normal. ¿Quién va a ir a comerse un pinchito adobado en albero?

Asimismo, la jornada de ayer también fue un no parar. La agenda estuvo al completo con diversos actos. El primero de ellos, celebrado en la Caseta Municipal, fue el Concurso de Casetas donde el concejal Ángel González -que acudió en representación de la concejala de Fiestas Ana María Arias (que no pudo acudir por enfermedad), dio a conocer los ganadores. Este año el jurado, formado por Juan Delgado Aguilera, Carlota González, María del Carmen Perdiguero y Carlos Prieto, han decidido otorgar el primer premio a la Asociación El Continental. A ella le han seguido en segundo lugar Víctor Raposo y su gente (que este año se estrenaba en el recinto ferial) y por último, y en tercer lugar, Kapote. Asimismo otras casetas como La Cantarería, Sin problemas, Los Trenti y la Peña Madridista han obtenido un accésit por su decoración: macetas, cartelería antigua, espartos, espejos, estampados de flores y tonos claros (especialmente azul y blanco), han sido las notas predominantes este año en el interior de las casetas. Aunque todas han mostrado un gran gusto por los detalles -la cartelería taurina de La Continental y los distintos utensilios utilizados para la crianza y trasiega de los vinos que están allí expuestos son exquisitos- la de Víctor Raposo ha despuntado. Quizás sea la suerte del principiante. Pero el arte y la alegría que se notaba en esa caseta (muy familiar) no tenían comparación con el resto. Los premios se entregarán mañana domingo a partir de las 16:00 horas en la Caseta Municipal.

El programa de eventos continuó también con la tradicional convivencia que Izquierda Unida (IU) mantiene en esta fiesta con los medios de comunicación locales. A ella, que se celebró en la caseta del partido, acudieron los concejales Matilde Roselló y José Luis Bueno, el Consejo Local de la coalición de izquierdas y el exconcejal Antonio Fernández. Allí, entre sevillana y sevillana, compañeros de la prensa y políticos trataron diversos temas actuales de política local (tan de moda ahora), así como de las recientes elecciones y las expectativas de cara a la nueva legislatura que comenzará el 15 de junio (día de la toma de posesión del nuevo alcalde). Y también hubo tiempo para la diversión (todo en esta vida no va a ser trabajar).

Por delante quedan todavía tres días de fiesta donde, según las predicciones de www.eltiempo.es, vamos a tener que continuar soportando el viento pero con menos intensidad (entre 27 Km/ h y y 22 Km/ h). Más vale que las flamencas se compren un buen paquete de horquillas para que la flor no le salga volando. Aquí la fiesta continúa ya nieve, truene o sople el viento.