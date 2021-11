“Es una vergüenza que Beardo admita que no hay fecha para abrir el nuevo centro de salud”

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha calificado como "una auténtica vergüenza" las declaraciones del gobierno local en el pleno ordinario de este miércoles con relación a la apertura del centro de salud Ángel Salvatierra, y ha recordado a Germán Beardo que “como alcalde debe imponerse y exigir a sus mayores que cumplan con El Puerto”.

Para De la Encina “ya no vale decir que se está trabajando en ello, 3 años después de gobernar en la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla debe cumplir con El Puerto y abrir ya el centro de salud; la situación sanitaria lo requiere y la ciudadanía portuense no puede esperar más por la desidia del Partido Popular”. Y es que como recuerda el edil “ya son más de 2 años los que Beardo lleva gobernando la ciudad, 2 años con el edificio construido y cerrado, y además en un contexto de pandemia nunca antes conocido, y el alcalde no ha sido capaz de exigir que se abra, ni siquiera es capaz de ponerse al lado de los vecinos que están reclamando su apertura”.

Como señalan desde el PSOE “está claro que Beardo no se atreve a abrir la boca ni a tener un gesto de firmeza cuando se trata de defender a El Puerto; pues hace escasos días que la delegada del Gobierno andaluz Ana Mestre vino al centro de salud a hacer anuncios vacíos, y Beardo se puso a su lado, pero solo para la foto, pues no sacó ningún compromiso para los vecinos”.

Para David de la Encina “la visita de Mestre y Beardo al centro de salud fue una estrategia fallida del PP para callar bocas; pues lejos de anunciar su inminente apertura, que es lo que El Puerto necesita, solo sirvió para hacer anuncios vacíos de contenido”.

“El Puerto y sus 90.000 vecinos no podemos consentir por un día más la apertura dilatada en el tiempo de este centro de salud, no podemos permitir su cierre cuando estamos padeciendo una pandemia, y no podemos permitir que tres años después, el gobierno de Moreno Bonilla siga sin hacer nada por El Puerto, con el silencio cómplice y la inacción absoluta de Beardo”, ha señalado De la Encina, quien finaliza indicando que “basta ya de promesas, basta ya de incumplimientos y vengan ya esas prometidas soluciones de Germán Beardo que nunca llegan”.