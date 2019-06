La reacción por parte de Adelante a la polémica del aumento de sueldo no se ha hecho esperar. “Adelante no se sentará con el Gobierno para hablar de subidas de sueldo”, asegura Alejandro Gutiérrez. “Hemos venido a trabajar y consensuar políticas por el bien de la ciudadanía”. A todo ello, el portavoz ha querido recordar que “partimos de una situación de asfixia económica total impuesta por el PP. Ahora no sólo cargamos con la responsabilidad colectiva del pago de una deuda sin explicación, sino que sus sucesores tienen la poca vergüenza de plantear como primera medida subirse los sueldos y por ende, reírse directamente de todos los portuenses”.

Por su parte Bueno también ha querido añadir que “una de nuestras primeras medidas en el anterior mandato fue precisamente la de rebajar las retribuciones de los concejales y las concejalas atendiendo al salario mínimo interprofesional, para destinar esas partidas a inversiones sociales”. Según Bueno “el PP ha dejado claro cuáles son sus prioridades y ni el diálogo con Adelante ni el interés general están en esa lista”.