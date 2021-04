El Pleno aprueba por unanimidad la prórroga del contrato de limpieza de Playas y Pinares en El Puerto

El Puerto de Santa María se garantiza que este verano y durante un año, hasta el 15 de abril de 2022, contará con servicio de limpieza, conservación, instalación y mantenimiento de equipamientos en las playas y espacios forestales del término municipal. El Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en sesión extraordinaria prorrogar durante un año el contrato de Playas y Pinares, adjudicado a la empresa Innovia Coptalia.

Tal como ha defendido el concejal de Playas y Medio Ambiente, Millán Alegre, la empresa tenía derecho a la petición de ese año de prórroga del contrato y también a otro año más.

La sesión plenaria, como viene siendo habitual, se ha celebrado de manera telemática, con la ausencia de los concejales Carmen Ojeda, Matilde Roselló y Leocadia Benavente, cuyos votos no han sido necesarios, ya que la proposición de aprobación de la prórroga ha obtenido el visto bueno con los votos a favor de todos los concejales presentes.

La oposición ha dado la enhorabuena a los trabajadores de este servicio por su trabajo durante la pandemia en la limpieza de las playas, agradecimiento que el equipo de gobierno hizo extensivo a los técnicos y funcionarios del servicio de Playas y Medio Ambiente, que supervisan el cumplimiento de las condiciones del contrato.

Pese a que en principio se podía entender que el asunto no traería debate, los partidos de la oposición PSOE, Adelante y Unión Portuense han reprochado al equipo de gobierno su "escasa capacidad de gestión", ya que los asuntos de ciudad que se vienen aprobando, proceden en su mayor parte del mandato anterior, en este caso "de un pliego social comunista", como comentó con sorna José Luis Bueno, de Izquierda Unida, quien fue edil de Medio Ambiente en el anterior mandato. El concejal criticó que el gobierno local "no tiene proyectos ni ideas propias", y reclamó un compromiso para fiscalizar las condiciones laborales de la plantilla de este servicio de limpieza de playas.

El PSOE por su parte, por medio de David de la Encina indicó que tras dos años en el gobierno local, en el ecuador de la legislatura, "están consagrando que el modelo que tienen es el modelo anterior, que tan mal no lo haríamos". Para el ex alcalde de El Puerto esta prórroga constata que "el sistema de gestión del medio ambiente es el nuestro. No están capacitados, no cumplen y no están preparados. Siguen sin traer un presupuesto, sin contrato de mantenimiento, y con la soluciones del equipo de gobierno anterior. Para este camino no hacían falta alforjas”, subrayó el secretario socialista.

Por su parte, el concejal del Grupo Mixto, Javier Botella, tras reprochar igualmente la falta de gestión del gobierno PP-Cs destacó que el contrato "es bueno para El Puerto y esta oposición es constructiva y mira por la ciudad, por lo que a va a contar con el apoyo de Unión Portuense".

El concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, se defendió de las críticas manifestando que el PP también participó en la negociación del pliego del contrato de Playas y Pinares durante el anterior mandato y que "lo trabajamos y lo apoyamos". El concejal insistió en que el contrato no sólo fue gestión del PSOE e IU, sino también del PP, "porque entonces éramos responsables en la oposición". En un lapsus, Millán Alegre agradeció a Vox y a Javier Botella el apoyo a la moción, cuando también los socialistas y Adelante habían expresado que votarían a favor.

El PSOE atacó entonces, acusándolo de "enrarecer el ambiente", y acusó al concejal de Medio Ambiente de "no escuchar las intervenciones". A la vez, De la Encina defendió el "sentido de la responsabilidad de la oposición, instando al equipo de gobierno a "empezar a trabajar". En este mismo sentido, Adelante aseguró que al PP "le gustaría tener una oposición que bloqueara el Ayuntamiento", y les acusó de "no saber hacer nada. Vosotros solos estáis hundiendo el barco", les dijo. Por su parte Javier Botella reprochó que habiendo aprobado más del 95% de los expedientes de gestión, el gobierno local acuse a la oposición de irresponsables.

Millán Alegre agradeció finalmente "que se mire por el bien de la ciudad", pero aun así pidió que las intervenciones de la oposición "sean más responsables", cerrando el punto el alcalde, Germán Beardo, con el agradecimiento a todos los que han trabajado para hacer posible la prórroga, y también a los trabajadores, "ya que este servicio es uno de los más valorados por la ciudadanía".