La tienda 'El Clavijero' colabora con los músicos profesionales.

La tienda de instrumentos El Clavijero, ubicada en la avenida Pintor Antonio Fernández Sevilla, ha puesto en marcha una original iniciativa encaminada a ayudar a los músicos profesionales, después de los duros momentos que está viviendo el sector de la música en vivo, ante la imposibilidad de celebrar conciertos.

La pequeña tienda, que mantiene un público fiel desde hace años, ha decidido realizar ajustes a los instrumentos de estos músicos durante el tiempo que se vean afectados por la inactividad impuesta por la pandemia, una manera de colaborar con la música en vivo desde este establecimiento.

Como explica Manuel Ruiz-Herrera, propietario de la tienda, "gran parte de mis clientes, no solo de El Puerto sino también de otras localidades de la provincia, se ganan la vida haciendo conciertos y tocando en bares. Ellos han confiado en mí durante todos estos años, ellos son los que me recomiendan, ellos son los que nos publican, comparten todo lo que hacemos y nos hacen seguir escalando... si hemos crecido como empresa ha sido por los músicos, por la música, y ahora me siento obligado a dar mi mano a aquellos que no pueden trabajar. La decisión de hacer ajustes gratuitos es porque necesitan tener sus instrumentos calibrados y en perfectas condiciones para seguir ensayando y aprovechar este parón laboral que corre el gremio. Es gratificante ayudar al que lo necesita. Gestos como el de aquel bar de carretera que puso los desayunos gratis para los camioneros... pues lo mismo he sentido con mis clientes. Es cuestión de unidad, porque al fin y al cabo seguiremos de pie si todos nos mantenemos firmes", señala.