-La Policía Local de El Puerto ha estado de actualidad esta semana, por la investigación a un agente que interpuso un número exagerado de multas en la motorada 2018. ¿Por qué si los hechos ocurrieron hace casi un año no se ha terminado aún el expediente informativo pertinente?

–La apertura del expediente informativo se pidió al mes siguiente de los hechos, en cuanto tuvimos conocimiento de los mismos, y se reiteró esta petición en varias ocasiones. Para ello hubo que solventar algunas cuestiones, como algún cambio de instructor porque uno de los que se nombró al principio tenía amistad manifiesta con la persona implicada en la averiguación.

–Se podría decir que los mecanismos habilitados para corregir posibles deficiencias no han funcionado bien. ¿Ha encontrado la suficiente diligencia para tramitar este asunto?

–Cualquier trámite que haga una administración ya de por sí es muy lento. Más allá de si ha habido diligencia, el retraso ha estado sobre todo en los cambios de instructores. El expediente de información reservada no es un procedimiento habitual, y además el instructor que finalmente se nombró era la primera vez que se enfrentaba a un caso de este tipo.

–Ha dado usted orden de que se tramite la devolución de las multas impuestas indebidamente. Imagino que esto supone una carga añadida de trabajo e incluso económica para instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación provincial.

–Claro, pero hay que distinguir entre dos cuestiones. Una es el expediente de información reservada y otra la información que obra en los registros generales de la PolicíaLocal (Eurocop). En este sentido, hay informes del personal encargado del tráfico en los que se indica que había un defecto en la señalización de la avenida de la Bajamar en la Motorada 2018, lo que lleva a que estas sanciones se tengan que devolver. Ya he solicitado al intendente jefe que realice los trámites oportunos con la Diputación para devolver los importes pagados indebidamente por los ciudadanos.

–Este episodio reciente ¿podría enmarcarse dentro de las guerras internas entre sindicatos en la Jefatura portuense? El agente en cuestión es afiliado a uno de los sindicatos minoritarios.

–Tengo que decir que las últimas denuncias aparecidas en los medios de comunicación, sobre destrozos de mobiliario en la Jefatura por ejemplo, son cuestiones muy antiguas que se remontan a los años 2013 y 2014. Es cierto que hace cuatro años había una gran tensión en la Jefatura que se ha ido rebajando y ahora mismo se respira mucha más tranquilidad. Hay una plantilla muy profesional que trabaja cada día con esmero y poniendo toda la carne en el asador.

–Entonces ¿cree que se está tratando de dar, por parte de algunos sindicatos, una imagen sesgada de la situación de la Jefatura?

–Cuando se sacan notas de prensa con situaciones como la rotura de taquillas o peleas en la Jefatura, cuestiones que no se están dando a día de hoy, la información es cuanto menos incompleta.

–Cuestiones como esta no benefician a la imagen del Cuerpo. Imagino que entre muchos de los agentes habrá también malestar por lo ocurrido.

–Evidentemente cuando una cuestión afecta a un colectivo tan amplio como la Policía Local, con una misión tan importante como velar por la seguridad, la imagen queda dañada. En este asunto se ha visto implicado un solo agente en un día puntual, no creo que eso deba mermar la imagen del Cuerpo.

–Ha trascendido estos días que el agente tramitó la mayoría de las denuncias estando fuera de servicio, en lo que se puede entender como un afán por causar un perjuicio al normal funcionamiento de una motorada. ¿Tiene usted alguna cuestión personal con este policía?

–No, él al parecer me acusa personalmente de acoso laboral, algo que es totalmente incierto. Pero me tengo que reservar como gestor de la Policía Local, porque no quiero que se cree confusión ni influir en la instrucción que se está llevando a cabo.

–En plena precampaña electoral, llama la atención que algunos altos mandos de la Jefatura muestren abiertamente sus afinidades políticas en las redes sociales.

–Evidentemente existe la libertad de expresión, pero cuando uno ocupa un cargo de funcionario se debe mantener un cierto decoro a la hora de expresarse. No tengo acceso a las redes sociales de mandos de la Policía, ya que la relación que mantengo con ellos es profesional, y en su tiempo libre son responsables de sus opiniones.

–Usted ha tenido críticas de algunos sindicatos por haber desmantelado grupos como el de la Policía Comunitaria o la Jefatura del Centro Cívico. ¿Cree usted que hizo lo correcto?

–Totalmente. Creo que los grupos cerrados no favorecen el funcionamiento del Cuerpo. Había magníficos profesionales en la Policía Comunitaria y en la Policía de Barrio que siguen haciendo su trabajo de forma muy profesional. La disolución de ambos grupos respondió también a que cada vez tenemos menos efectivos, debido al Plan de Ajuste. Se han optimizado los recursos humanos y necesitamos una policía versátil, de modo que cualquier agente pueda realizar cualquier tarea, y no tender a grupos especializados.

–Además de Policía Local y Juventud, ahora ha asumido usted también la Concejalía de Medio Ambiente. ¿No están asumiendo los concejales del PSOE demasiada carga de trabajo?

–No es lo mismo realizar una tarea con seis que con trece concejales. Yo creo que si hemos conseguido avanzar en la ciudad estando en una minoría clara, si tuvieramos más concejales podríamos avanzar a un ritmo mayor. También hay que decir que cada área tiene su cuerpo técnico y hay cargos de confianza que son verdaderos expertos a la sombra de los políticos y facilitan el trabajo a los concejales.

–Estas últimas semanas han sido duras para el equipo de gobierno. Como portavoz del grupo socialista, ¿tiene confianza en el futuro?

–Sí, creo que cuando se intenta menoscabar el honor de una persona y no pueden atacarle por su gestión, entrando en cuestiones personales de hace años, eso deja mucho que desear. Creo que se está realizando una política rastrera que solo busca hacer daño. Es algo que se les volverá en contra y creo que el PSOE saldrá reforzado.