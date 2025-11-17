Suvipuerto explotará directamente el futuro parking subterráneo de la Bajamar, en El Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto ha celebrado este lunes un pleno extraordinario para la aprobación de una modificación presupuestaria, con cargo al remanente de tesorería del presupuesto municipal para gastos generales, que se cifra en 53.071.802,56 euros. La modificación presupuestaria que se sometía a votación ascendía a 45,8 millones de euros.

En la actualidad el Ayuntamiento de El Puerto de Santa tiene deuda cero como consecuencia de su cancelación el pasado 31 de enero, sin embargo, tanto la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) como El Puerto Global presentan aún deudas, por importe de 2.562.136,81 euros la primera y 209.175,99 euros la segunda.

Mediante esta modificación presupuestaria Suvipuerto obtiene una ampliación de capital por un importe de 25.097.202 euros, para el cumplimiento de los fines de la empresa y el impulso de las actuaciones en el parque público de viviendas y en nuevas promociones, aunque 22 millones de esta cantidad se van a destinar a otra actividad, la de la construcción de dos nuevos aparcamientos públicos en la ciudad, en concreto uno en la avenida de la Bajamar con 504 plazas -con una inversión de 12 millones de euros- y otro en la plaza de La Pescadería, con 350 plazas y una inversión de ocho millones de euros.

Como ha explicado el alcalde, Germán Beardo, en el caso del parking de La Bajamar, cuyo suelo es propiedad de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) se le va a solicitar a este organismo la la cesión del subsuelo y será la propia Suvipuerto la que se encargue de su explotación, siguiendo el modelo de la ciudad de Estepona, con la idea de habilitar un aparcamiento público con tarifas económicas.

En el caso del parking bajo la plaza de La Pescadería, el modelo sería mixto, ya que una parte de las plazas serían para residentes y otras de rotación, también bajo la gestión de Suvipuerto.

De esos 25 millones, para la construcción de viviendas se destinan solo tres millones, para las futuras VPO de Jardín de Cano (52 viviendas, a las que se destinan 2.247.202 euros); Cielo 25 (14 viviendas, con una dotación de 580.000 euros) y San Juan 15 (9 viviendas con una dotación de 420.000 euros).

Actualmente, el déficit de Suvipuerto en la gestión de las viviendas municipales asciende a 499.204,62 euros.

Tres millones para Apemsa por no haber subido las tarifas en 2024 y 2025

En cuanto a la empresa de aguas, Apemsa, mediante el acuerdo aprobado este lunes se le van a transferir 3.141.358,99 euros, en concepto de indemnización patrimonial correspondiente a 2024 y 2025, derivada de la pérdida de ingresos de la sociedad por no haberse actualizado las tarifas del agua.

También se ha aprobado una subvención a la empresa de autobúses -un servicio que aún no está adjudicado- por un importe de 2.940.000 euros, por la liquidación correspondiente al ejercicio 2024.

Finalmente, a la empresa El Puerto Global irán destinados 690.822,24 euros, correspondientes a los servicios que se están prestando al Ayuntamiento y que se prestarán durante los meses de noviembre y diciembre 2025, cambiando así el modelo que se seguía hasta ahora, de pago de los servicios una vez prestados, contra factura.

El concejal de Economía y Hacienda, Millán Alegre, fue el encargado de presentar el único punto del debate, achacando el remanente positivo de tesorería a la buena gestión económica del gobierno municipal y asegurando que el acuerdo venía avalado por informes técnicos, aunque cuenta con un informe desfavorable del interventor municipal.

El portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, consideró "una locura" esta modificación presupuestaria "que afecta al 40" del presupuesto municipal", y aunque se mostró dispuesto a apoyar el pago a la empresa de autobuses -cuyos trabajadores acudieron al pleno- votó en contra de todas las medidas al haberse presentado en una única moción.

En cuanto a Apemsa, destacó que con esta modalidad del pago por no haber subido las tarifas "Aqualia siempre gana" y critió también el nuevo modelo de pagos a El Puerto Global.

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, también consideró excesiva la cantidad de 45,8 millones de euros para llevarla a pleno como modificación presupuestaria por urgencia, sobre todo con un informe en contra del interventor municipal. En cuanto al pago a Apemsa, señaló que "no queremos que suba el agua, pero al final le estamos pagando a la empresa una subida indrecta a través del presupuesto municipal".

José Antonio Gomila, portavoz de Vox, recordó que "tener remanente positivo no es sinónimo de una buena gestión, porque denota la falta de ejecución del presupuesto", y en cuanto a los proyectos para Suvipuerto recordó que "las urgencias no son buenas". También echó en falta que se incluyera a Impulsa en las deudas de las empresas, ya que aunque la sociedad se ha liquidado "las deudas siguen estando, y nos seguirán quitando patrimonio", dijo.

El portavoz del PSOE, Ángel González, lamentó no poder votar por separado el punto de los autbuses, el único con el que su grupo estaba conforme, y se preguntó por qué no se destina a Suvipuerto más dinero para vivienda en lugar de los 22 millones para los aparcamientos. "Esto es una vuelta a las andadas del PP, parece que no aprendemos de la historia reciente", dijo, en referencia a los errores cometidos con Impulsa por parte del PP de Enrique Moresco.

También echó en falta informes técnicos sobre la operación de Suvipuerto, así como una explicación por parte de la presidenta de la empresa municipal, Leonor Caballero.

El encargado de responder a los grupos fue el alcalde, Germán Beardo -que últimamente ejerce de portavoz para los asuntos de enjundia- quien explicó que en el futuro se irá ampliando el parque de vivienda pública y explicó que el proyecto de los aparcamientos está aún en sus inicios, defendiendo un modelo público de explotación.

En cuanto a la liquidación del servicio de autobuses, Beardo anunció que ya tienen el estudio económico para el nuevo contrato, que será un contrato de servicios, cambiando el modelo seguido hasta ahora.

IU: "Suvipuerto es la nueva Impulsa"

En la segunda vuelta de intervenciones José Luis Bueno afirmó que "Suvipuerto es la nueva Impulsa" y lamentó "el modelo del PP y de este alcalde, que lo hace todo a las bravas porque tiene mayoría absoluta. Se está repitiedo el error de Impulsa", insistió.

Botella, sin embargo, no ve ese paralelismo entre ambos casos, aunque reconoció que "no nos dan confianza los gestores de Suvipuerto, por su falta de transparencia".

José Antono Gomila cifró en 20 millones de euros la deuda pendiente de liquidación de Impulsa, y calificó esta manera de actuar de "merienda de negros".

En cuanto al PSOE, su portavoz echó en falta una mayor seguridad jurídica en esta operación y recordó que "en Suvipuerto hay muchas necesidades", antes de meterse en otros proyectos relacionados con los aparcamientos.

Beardo: "Yo no soy Moresco"

Beardo cerró el turno de intervenciones acusando al portavoz de Iu de ser "un asustaviejas" e insistió en que su decisión política cuenta con garantías legales, a pesar del informe en contra del interventor municipal. En cuanto a las comparaciones con el caso de Impulsa con los parkings, Beardo espetó que "yo no soy Moresco" y aseguró que "es una operación completamente distinta, desde lo público para lo público", insistiendo en que "es una operación necesaria porque llegamos tarde a la promoción de aparcamientos".

La modificación presupuestaria salió aprobada con los votos en solitario del Partido Popular y el voto en contra del resto de los grupos municipales.