“El PP de Beardo endosará a Suvipuerto los parking en Bajamar y Pescadería”

Una imagen virtual del futuro proyecto para la plaza de La Pescadería, donde irá uno de los parkings.

Hace una semana la Junta General del Ayuntamiento aprobaba una modificación de los estatutos de la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) mediante la cual se ampliaban de manera importante sus competencias futuras, incluyendo entre ellas la potestad de construir aparcamientos y promover suelos industriales.

Ya en esa sesión Izquierda Unida expresó su preocupación por lo que considera “una decisión impulsada por el Partido Popular que altera radicalmente la naturaleza y los fines de la empresa municipal de vivienda”.

El portavoz municipal de IU, José Luis Bueno, señaló entonces que los nuevos estatutos incorporan aspectos ajenos a la función pública y social para la que se creó Suvipuerto. “Con esta modificación, el PP demuestra que concibe la empresa como una herramienta para hacer negocio, alejándola de su objetivo principal: garantizar el derecho a la vivienda y la gestión responsable del parque público de viviendas”, afirmó.

Ahora, ante la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para este próximo lunes, Bueno advierte que “a Suvipuerto se le está dando el mismo trato que a Impulsa”, en referencia a la empresa pública "que quebró por una mala gestión del Partido Popular". Para Izquierda Unida, este paralelismo no es casual: “Vemos cómo el PP repite un modelo de gestión fracasado, que ya demostró su ineficacia y falta de control”.

Bueno señala que “en este pleno el alcalde, Germán Beardo, pretende cargar a Suvipuerto con la construcción de dos nuevos aparcamientos subterráneos, uno en la avenida de la Bajamar con 504 plazas y otro en la Plaza de La Pescadería con 350 plazas, con un coste total de 21,8 millones de euros. Para Bueno, “es una temeridad que recuerda a los proyectos que lanzó el PP hace 15 años y que acabaron con Impulsa”.

El portavoz de IU añade que “Beardo está obsesionado: apoyó los aparcamientos de la Plaza de Toros y Pozos Dulces, enterró a Impulsa y ahora le endosa a Suvipuerto la construcción de nuevos aparcamientos subterráneos. Es una locura que podría tener consecuencias graves, ya que la empresa gestiona actualmente 300 viviendas sociales ocupadas por familias que dependen de Suvipuerto para acceder a una vivienda digna y con esta operación quedan en una posición muy difícil”.

Por ello, desde Izquierda Unida advierten que “no podemos jugar con algo tan importante como la vivienda. La modificación de los estatutos y esta operación, que obliga a Suvipuerto a asumir la construcción de aparcamientos, nos traerá más de un quebradero de cabeza”.

Cabe recordar que el parking de la avenida de la Bajamar lo promueve la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), llegando a tener licencia concedida para su construcción la empresa Obras Generales del Norte S.A., que en el año 2022 slicitó una prórroga para ejecutar el proyecto y desde entonces nunca más se supo, hasta que se conoció, en enero de 2024, que era necesario modificar el proyecto para que la ejecución de la cubierta del aparcamiento estuviera en consonancia con el paseo fluvial, dándole continuidad al mismo.

En cuanto al parking de la Plaza de La Pescadería, el alcalde Germán Beardo anunció el pasado mes de mayo que contaría con cien plazas, aunque ahora esta cifra asciende hasta las 350.