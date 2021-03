"La situación de Bienestar Social cada vez es más desesperante"

Izquierda Unida ha denunciado públicamente la situación por la que está pasando la Concejalía de Bienestar Social y las consecuencias que está teniendo en la ciudadanía portuense.

En palabras de Aldara Rincón, miembro de la Coordinadora Local de la formación, "la situación de las personas usuarias de Bienestar Social cada vez es más desesperante. En este contexto de pandemia, en el que los servicios sociales y todos los recursos municipales deberían estar volcados en hacer realidad la consigna de no dejar a nadie atrás, vemos cómo la concejala Carmen Lara no hace más que mirar para otro lado, dejando a todas estar personas en la calle con una mano delante y otra detrás" y añade "la Concejalía está patas arriba, las ayudas no llegan, otras llevan meses de retraso, y todo esto, unido al incremento de la vulnerabilidad de cientos de familias portuenses, está llevando a la desesperación a muchos vecinos y vecinas, que se sienten totalmente desprotegidos y abandonados por el Ayuntamiento".

Ante esta situación la concejala de Adelante El Puerto Matilde Roselló añade que "hemos solicitado por escrito a la concejala Carmen Lara el balance de situación de las ayudas al alquiler y las tarjetas monedero. También hemos preguntado por la fecha en la que tiene previsto convocar el Consejo de Bienestar Social. No podemos permitir que se siga manteniendo esta situación, las familias portuenses necesitan soluciones urgentemente, por lo que instamos a Carmen Lara ponerse a trabajar de una vez y abordar todos los problemas que se están acumulando su Concejalía", concluye.