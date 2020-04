Semana Santa 2020: ¿cómo se han preparado las Hermandades?

El coronavirus y las correspondientes restricciones han ocasionado que la Semana Santa 2020 sea un tanto peculiar. Dejémoslo ahí, ya que sería incorrecto decir que no se va a celebrar.

En el caso de El Puerto el Consejo Local de Hermandades no ha coordinado ninguna acción concreta, simplemente se ha limitado a aconsejar sobre las acciones y actividades a llevar a cabo estos días. “Tenemos que vivir esta semana de otra manera, mucho más íntima y privada donde destaquen los pequeños detallitos”, recuerda su presidente José Manuel Castilla.

En este sentido, cada Hermandad ha sido libre de decidir la mejor manera de vivir esta Semana de Pasión, pero todas ellas han coincidido en llegar a los fieles a través de las redes sociales. La veda ya se abrió el pasado Viernes de Dolores con el viacrucis virtual que celebró el Soberano Poder. Al igual que esta agrupación, el resto de Hermandades ponen al día sus perfiles en redes sociales (algunas de ellas estaban muy abandonados) y portan por subir recorridos virtuales de sus titulares (como La Borriquita), vídeos de otros años u oraciones (como Los Afligidos) que serán emitidos el día en el que hubieran procesionaron con el fin de ayudar al recogimiento personal.

Asimismo, mucho se está hablando de la juventud, de su inexperiencia antes esta situación y la forma de afrontarla; pero poco se habla de cómo lo están haciendo y qué remedios están ideando para intentar sobrellevarla lo mejor posible. “Lo importante en estos días es que el culto religioso no pare. Hay que fomentar la faceta espiritual y recordar que la Hermandad se vive también el resto del año”, explica Iván García de Quirós, diputado del Grupo Joven de la Hermandad de la Misericordia (conocida popularmente como Los Cerillitos).

Esta Hermandad, con uno de los grupos jóvenes más activos de la ciudad, es una de las que más está innovando ya que en cuestión de días han desplegado una gran programación de actos a través de las redes sociales y que están teniendo un gran seguimiento. Al igual que el Soberano Poder, ellos también organizaron un viacrucis on line donde cada una de las estaciones fue preparada por uno de los chicos del grupo. “Fue muy emotivo porque nos dimos cuenta que aunque separados, estábamos todos unidos mientras rezábamos”, explica Iván. A ella le han seguido otras ideas como las mesas redondas o las entrevistas en directo -realizadas a través de Instagram- a distintos personajes cofrades donde los propios protagonistas responden en directo a todas las preguntas que se plantean durante la conexión. Por el momento esta actividad ya ha superado el millar de visualizaciones. No obstante, esta no ha sido la única iniciativa, ya que el pasado jueves 2 de abril el grupo -que habitualmente colabora todos los viernes con la asociación de autismo Santa María- realizó una campaña donde todos los chicos mandaron un mensaje de ánimo a sus compañeros. “Incluso hemos conseguido que el hermano más antiguo de la Hermandad, a sus 80 años, se haya creado un Instagram para seguir todo”, explica Iván entusiasmado.

En cuanto al resto de misas y ejercicios espirituales todos estarán centralizados desde la Basílica Menor de Los Milagros desde donde el párroco Diego Valle ofrecerá por streaming tanto la misa de Domingo de Ramos (mañana a las 11:30), como los Oficios y la misa de Pascua (Jueves, Viernes y Sábado Santo), así como la misa de resurrección