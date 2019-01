El salón de plenos de El Puerto se viste de morado con Levantemos

El color morado del feminismo y del espíritu del 15-M tendrá una mayor presencia en el salón de plenos del Ayuntamiento tras la incorporación el próximo miércoles de las concejales de Levantemos Irene Arana González y Laura Gómez Bernal, que entrarán a a formar parte de la Corporación en sustitución de sus compañeros Javier Botella y Rocío Luque, que dimitieron en 2018. Con ambas incorporaciones, el grupo Levantemos pasa a estar formado en un 75% por mujeres, pertenecientes a la Asamblea Feminista Las Tres Rosas, manteniéndose como portavoz José Antonio Oliva.

Las dos jóvenes comparten una activa militancia en el proyecto de Levantemos desde la creación de esta agrupación de electores, en la que llevan tiempo trabajando, aunque en segundo plano. Coinciden además en su compromiso con colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el movimiento Marea Verde por la educación pública.

Representan además una nueva forma de entender la política, que en el caso de Laura Gómez le ha llevado a renunciar al complemento que cobran los concejales de la oposición por asistir a los plenos, ya que el código ético de Levantemos impide a sus ediles cobrar más de 1.800 euros al mes. Su sueldo como profesora de Geografía e Historia en un centro de enseñanza de Jerez le obliga a renunciar a esa cantidad adicional. La nueva concejala afirma que recibirá el acta “con mucha naturalidad, ya que no me supone un cambio tan grande. El cambio es que voy a dar la cara y voy a tener que defender algo en lo que hasta ahora he estado trabajando”, afirma. Para ella, es un paso más en su activismo para implementar un cambio en El Puerto, “ya que nosotros somos un proyecto municipalista, aunque no tenemos una venda hacia lo estatal o lo autonómico”. El eje de su actuación política se centrará en los asuntos relacionados con la defensa de los valores de la escuela pública, “en un momento en que vamos a vivir retraso y dificultades, la protección animal, la vivienda y aspectos sociales como cubrir mínimos de agua y de luz”.

Por su parte, Irene Arana, licenciada en Derecho y master en sistema penal, ha renunciado al cargo retribuido de secretaria del grupo municipal para ser concejala. Aunque siempre ha estado en el proyecto de Levantemos atendiendo a la gente en el día a día, ahora se hará más visible en el salón de plenos. Irene considera que puede aportar “honestidad, humildad y seriedad, ya que a veces un pleno parece un circo”. Llega además con parte del trayecto recorrido, ya que conoce los procedimientos de la administración municipal. En cuanto a su desempeño, continuará colaborando con la PAH y en lo político seguirá defendiendo los principios de Levantemos: “Buscar la justicia social, la defensa del medio ambiente y el feminismo”.