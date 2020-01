Cita a ciegas con la literatura

Son las 10:00 horas de la mañana. Me despierto. Dentro de 90 minutos tengo una cita. Tengo que prepararme. Aunque digan que no, las primeras impresiones siempre cuentan. Y quien diga lo contrario miente. Es verdad que nunca se debe juzgar un libro sólo por su cubierta. Pero, nos guste más o menos, todo pasa antes por los ojos. La comida, la ropa... e incluso las personas. Sobretodo, teniendo en cuenta que se trata de una cita a ciegas. ¿Quién me tocará? ¿A quién me encontraré cuando llegue? ¿A Alberti, Hemingway, Grandes, Víctor Hugo o Posadas?

El misterio y la curiosidad no se resolverán hasta romper el papel de regalo que envuelven los libros que se han regalado hoy. Por segundo año consecutivo la Biblioteca Municipal celebra Una Navidad de libro, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la lectura e invitar a los portuenses a que se acerquen a las estanterías de libros de la segunda planta del edificio Alfonso X El Sabio (calle Larga, 89).

El reparto de ejemplares comenzaba a las 11:30 en el vestíbulo de la segunda planta. Más de 500 libros que han sido donados por particulares (tirar un libro a la basura es un pecado), han salido a la calle -envueltos con toral cariño y mucho gusto- para llegar a nuevas manos. En concreto se han preparado 280 ejemplares para adultos y adultos 200 publicaciones para público infantil (que han sido las primeras que han volado). En la vida se había visto tanto barullo tanto en la Biblioteca como en las escaleras del centro cultural. Incluso alguno de los estudiantes y opositores que estaban en la sala de estudios de la tercera planta bajaban para ver si podían recoger un ejemplar. Algunos han estado encantados con la pareja que le ha tocado en su cita. Pero otros, iban un poco más descontentos. "El destino es quien une a los libros y lectores", explicaban algunos trabajadores de la biblioteca durante el reparto. Parecía aquello La Sombra del Viento (salvando las distancias). El libro era quien elegía al lector.

Pero la elección duró más bien poco ya que media hora más tarde (a las 12:00 horas) ya se habían repartido todos los libros. "Estamos muy emocionados porque ha venido mucha más gente de la que teníamos prevista", ha declarado Lola Campos, concejala de Cultura. "Quiero destacar el trabajo de los empleados de la Biblioteca que llevan meses trabajando y envolviendo los libros con mucho cariño".

Entre pregunta e información, algunos libros también han llegado a manos de los periodistas. A la delegación portuense de Diario de Cádiz le ha tocado Carolina se enamora de Federico Moccia. O quién sabe. Quizás haya sido el libro quien haya elegido a la redacción de este periódico. Nunca se sabe. Será cosa del destino.