La reparación del paseo del Aculadero costaría 200.000 euros

El paseo del Aculadero es uno de los espacios más valorados de El Puerto de Santa María, un precioso trazado que bordea la costa desde la playa de La Puntilla hasta Puerto Sherry, y que discurre junto al pinar de las Dunas de San Antón.

Este idílico sendero es transitado a diario por cientos de personas que acuden hasta allí, aprovechando el clima portuense, durante todo el año para hacer deporte, pasear en bicicleta o simplemente caminar.

El problema es que pese a ser un espacio tan apreciado su estado es absolutamente lamentable, con los adoquines que lo conforman totalmente levantados por las raíces de los pinos. Transitar por el carril bici allí habilitado es una auténtica aventura, por no decir una temeridad, ya que las grietas y baches que presenta lo hacen incluso peligroso.

En contra de lo que pudiera parecer la responsabilidad del mantenimiento de este trazado no es de la Demarcación de Costas, que fue la que ejecutó las obras, sino del Ayuntamiento. El concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, explica que su departamento ya tiene elaborado un presupuesto de cara a la reparación del paseo, aunque el problema es que se trataría de una actuación prácticamente integral cuyo coste rondaría los 200.000 euros, una cantidad que ahora mismo las arcas municipales no contemplan destinar a este fin.

Como explica el responsable municipal, los adoquines que forman el paseo se asientan sobre arena y esto ha hecho que con el tiempo las raíces de los pinos las hayan levantado, lo que obliga prácticamente a reconstruir el paseo por completo.

No obstante, se están estudiando fórmulas para poder acometer esta reforma, que se entiende necesaria, y para ello se estudian fórmulas como la utilización de fondos del proyecto Next Generation, que contempla una serie de partidas para mejorar la movilidad urbana. De este modo, se podría mejorar e incluso ampliar el carril bici que recorre el paseo, aunque de momento no hay nada decidido al respecto.