Puerto Sherry impulsa la Media Maratón de El Puerto en Sevilla

Puerto Sherry ha reforzado este fin de semana su compromiso con el deporte y los eventos de calidad con su presencia en la Expo Feria del Medio Maratón de Sevilla, uno de los principales escaparates deportivos del país, celebrada los días 23 y 24 de enero en el Centro Deportivo San Pablo. La feria coincidió con la 31ª edición del Medio Maratón de Sevilla, una cita ya consolidada que reunió a más de 22.000 corredores.

La participación de Puerto Sherry en este evento se enmarca en su patrocinio de la Media Maratón de El Puerto de Santa María, que se celebrará el próximo 17 de mayo y cuyo recorrido discurre por el puerto deportivo, integrando deporte, paisaje y experiencia urbana en un entorno singular.

La Expo, abierta de forma ininterrumpida de 10:00 a 20:00 horas, congregó a miles de corredores y aficionados, con una capacidad superior a 4.000 personas y una audiencia potencial que supera las 50.000 visitas, según datos de la organización. Con la presencia de más de 40 expositores vinculados al mundo del deporte, el evento se consolida como una plataforma estratégica para la promoción de pruebas deportivas y destinos activos.

Desde el stand de la Media Maratón de El Puerto, patrocinada por el Ayuntamiento de El Puerto, la Diputación de Cádiz, el centro comercial El Paseo y Puerto Sherry, se dio a conocer la prueba mediante la presentación de las tres camisetas oficiales y un recorrido interactivo en 3D, visible en una pantalla táctil, que permitió a los asistentes descubrir de forma detallada el trazado completo de la carrera.

El recorrido partirá del centro comercial El Paseo, atravesará el centro urbano, el litoral y el entorno de Puerto Sherry, para finalizar nuevamente en el mismo punto, ofreciendo a los corredores una experiencia deportiva única que combina ciudad, mar y paisaje.

Con este patrocinio, Puerto Sherry reafirma su compromiso con el deporte, la vida saludable y la promoción de El Puerto como destino activo, apostando por eventos que ponen en valor tanto el entorno natural como el urbano del municipio.