Puerto Sherry y Freedom Boat Club España sellan una alianza para democratizar la navegación desde la Bahía de Cádiz

En el marco de Boot Düsseldorf, una de las ferias náuticas más importantes del mundo, Puerto Sherry y Freedom Boat Club España han firmado un acuerdo de colaboración que supone un paso decisivo en la apertura del puerto gaditano a nuevos modelos de acceso a la navegación recreativa. El acuerdo fue formalizado por Mariluz Rivero, directora comercial de Puerto Sherry, y Nicolás Figueras, director general del puerto deportivo, junto a Sergio González y Juanma Chaves, representantes de Freedom Boat Club España.

Gracias a esta alianza, Puerto Sherry se convierte en la nueva base oficial de Freedom Boat Club en la Bahía de Cádiz, permitiendo a sus socios disfrutar de embarcaciones de recreo sin necesidad de ser propietarios, a través de un modelo flexible, accesible y de alta calidad. Con esta colaboración, Puerto Sherry avanza en su posicionamiento como un ecosistema náutico integral, abierto a nuevos modelos de uso y experiencias, y refuerza su papel como referente de innovación en el sector marítimo-recreativo del sur de Europa.

Navegar sin ser propietario, un modelo en expansión. Freedom Boat Club, presente en más de 400 localizaciones internacionales y con más de 100.000 socios en todo el mundo, es el club de navegación más grande a nivel global. Su sistema de membresía ofrece acceso a una flota moderna y renovada, asistencia técnica, formación y la posibilidad de navegar en múltiples destinos internacionales, eliminando preocupaciones como el mantenimiento, el amarre o los seguros. Con esta incorporación, Puerto Sherry se consolida como la puerta de entrada de este modelo en la Costa de la Luz, ampliando su comunidad náutica y facilitando el acceso al mar tanto a residentes como a visitantes y nuevos perfiles de usuarios.

Impacto positivo para la náutica y el destino. El acuerdo beneficiará a los aficionados a la navegación que buscan disfrutar del mar con mayor libertad y menos barreras de entrada, al tiempo que contribuirá a dinamizar la actividad náutica recreativa, atraer visitantes con alto potencial económico y favorecer la desestacionalización turística.

“Esta alianza encaja plenamente en nuestra estrategia de abrir Puerto Sherry a nuevos públicos y servicios, siempre desde la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Freedom Boat Club aporta un modelo probado y de éxito que suma valor a nuestro puerto y al destino El Puerto de Santa María”, destaca Nicolás Figueras.

Por su parte, Sergio González, en representación de Freedom Boat Club España, señala: “Puerto Sherry es una base excepcional por su ubicación, sus instalaciones y su proyección internacional.

Estamos muy satisfechos de incorporar este puerto a nuestra red y de ofrecer a nuestros socios la posibilidad de navegar en un entorno privilegiado de la Bahía de Cádiz”.