El Puerto presenta su calendario de carreras 2026 con 15 pruebas deportivas a lo largo del año

El alcalde, Germán Beardo, acompañado por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, y representantes de las entidades deportivas de la ciudad que organizan con el Ayuntamiento estas pruebas, ha presentado el calendario oficial de Carreras Populares 2026, una programación que contempla un total de 15 pruebas deportivas entre los meses de marzo y diciembre.

El primer edil ha destacado que este calendario suma más de 110 kilómetros de competición, sin contar las pruebas de obstáculos, ofreciendo recorridos que van desde los 5 kilómetros hasta la Media Maratón y el Trail de larga distancia, con propuestas adaptadas a todos los niveles y perfiles de corredores. “Este calendario consolida a El Puerto como un referente en la organización de eventos deportivos al aire libre, combinando entornos urbanos y naturales de gran valor”, ha señalado Beardo.

José Ignacio González ha destacado que se trata de un documento vivo, abierto a futuras incorporaciones, que se irá actualizando conforme se vayan cerrando nuevas pruebas a lo largo del año. En este sentido, ha remarcado que, además de las carreras incluidas en esta primera planificación, se suman también todas las pruebas organizadas por los centros educativos de El Puerto, que cuentan con la colaboración y apoyo de la Concejalía de Deportes. Como ejemplo, ha destacado la carrera escolar organizada por el IES Valdelagrana, prevista para el próximo 30 de enero.

El calendario, que crece con respecto al pasado año, demostrando que El Puerto avanza con sus deportistas, recoge una amplia variedad de modalidades: carreras solidarias, pruebas nocturnas, carreras de obstáculos, eco cross, Trail, eventos familiares y la Media Maratón, configurando una oferta diversa que fomenta la participación ciudadana y el deporte base. Asimismo, ha señalado que los escenarios incluyen espacios emblemáticos como el Parque Metropolitano de Los Toruños, el centro urbano, el paseo marítimo de Valdelagrana o la Sierra de San Cristóbal, entre otros muchos.

Las pruebas arrancarán el 15 de marzo con la Carrera Solidaria Fundación Entreculturas y se prolongarán hasta el 27 de diciembre, fecha de celebración de la tradicional San Silvestre, que pondrá el broche final al calendario deportivo del año. Entre las citas más consolidadas figuran la Media Maratón de El Puerto, la Running Night o el Trail San Cristóbal, además de varias carreras solidarias vinculadas a asociaciones locales.

El alcalde ha agradecido a los clubes deportivos portuenses, asociaciones y entidades organizadoras su implicación, haciendo hincapié en que su colaboración resulta clave para el éxito de esta programación. “Este calendario no solo promueve hábitos de vida saludables, sino que también dinamiza la ciudad desde el punto de vista social, turístico y económico”.

Toda la información relativa a cada prueba, así como los enlaces de inscripción y posibles actualizaciones del calendario, podrá consultarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y de la Concejalía de Deportes.