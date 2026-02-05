El Puerto elabora un censo de los residentes de Doña Blanca por si hubiera que desalojar la zona

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha solicitado a la Junta de Andalucía la elevación a Nivel 2 de alerta por el riesgo real ante un posible desbordamiento del río Guadalete ante el incremento del caudal y para garantizar la seguridad de la población.

El primer edil y su equipo han mantenido una reunión informativa con los vecinos del Poblado de Doña Blanca, una de las zonas más sensibles ante posibles desbordamientos, con el objetivo de trasladarles de primera mano la situación actual y las actuaciones previstas. Desde el Ayuntamiento se ha pedido a los residentes que adopten medidas preventivas básicas, como preparar una bolsa con lo imprescindible por si fuera necesario un desalojo, evitar acopios innecesarios de alimentos, elevar objetos de valor a las plantas más altas de las viviendas y mantener la calma, garantizando que cualquier aviso se realizará con la debida antelación y de forma ordenada.

Asimismo, se ha procedido a realizar un censo de los residentes de Doña Blanca que habría que desalojar en caso de desbordamiento del río, con el objetivo de identificar a quienes pudieran necesitar alojamiento provisional en caso de evacuación, así como censar los animales que serían trasladados al Cemuproan en caso de desalojo, con el fin de mejorar la prevención, la coordinación de recursos y la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

Se ha previsto igualmente que efectivos de la Policía Local y Nacional en caso de desalojo realicen patrullas preventivas en el Poblado de Doña Blanca para evitar posibles actos de pillaje en las áreas más vulnerables. Además, se está procediendo a la retirada de contenedores de las calles de las zonas de riesgo para evitar desplazamientos peligrosos por la fuerza del agua.

De forma paralela, se han activado medidas de protección y seguridad en distintos puntos del municipio. En el centro de la ciudad se han instalado diques de contención en la zona de Pozos Dulces.

En cuanto a la actividad municipal, la jornada se ha desarrollado con relativa normalidad, si bien se han cancelado las clases presenciales en los centros educativos más cercanos al cauce del río —Poullet, Espíritu Santo y Sagrado Corazón. El alcalde explica que El Puerto está preparado para ir implementando las medidas que sean necesarias y pide a todos los portuenses tranquilidad y prudencia.

Beardo ha apelado a la tranquilidad, la prudencia y la colaboración ciudadana, subrayando que el dispositivo municipal está preparado para actuar con rapidez y eficacia ante cualquier evolución de la situación. Asimismo, ha recordado que El Puerto ya ha afrontado con éxito otras situaciones de máxima alerta, como la vivida durante la pandemia de la COVID-19, por tanto, apela a la serenidad y confianza de todos los portuenses.