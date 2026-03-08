El Puerto amplía su planta hotelera con la vista puesta en futuros proyectos

Una imagen del Punta Bermeja Premium Beach Hotel, que acaba de abrir sus puertas en la zona de Bahía Blanca.

La reciente apertura en El Puerto del Punta Bermeja Premium Beach Hotel, un establecimiento de cuatro estrellas superior ubicado en la zona de Bahía Blanca, ha venido a ampliar la planta hotelera de la ciudad sumando 172 nuevas habitaciones prácticamente en primera línea de playa, un tipo de establecimiento que no abunda en la localidad, a pesar de sus más de 22 kilómetros de costa.

Fue hace dos décadas cuando cerraban sus puertas dos emblemas hoteleros de la ciudad, el Caballo Blanco, que estuvo muchos años regentado por la cadena Meliá, a la entrada de Valdelagrana, clausurado en el año 2006, y el Club Mediterráneo, en la zona del Cangrejo Rojo, que cerraba definitivamente tan solo un año después, en 2007.

Tras estos importantes cierres de auténticos referentes del sector, no ha sido hasta ahora cuando El Puerto ha podido congratularse por la apertura de un nuevo gran establecimiento, que además de ofrecer habitaciones cuenta con otros servicios como una terraza bioclimática, una piscina infinita y distintos puntos dedicados a la restauración.

Este proyecto es el primero de una serie de iniciativas que están también en el horizonte y que han sido anunciadas en los últimos años, siendo la más avanzada la del nuevo hotel que promoverá el grupo Acciona en los terrenos del antiguo Club Mediterráneo.

Un cartel en la zona donde se levantará el nuevo hotel que promueve Acciona en la Costa Oeste. / Jesús Marín

Este proyecto cuenta con licencia de obra desde principios del pasado año 2024, pero las obras aún no han comenzado. Desde el grupo empresarial no han aportado información sobre la fecha prevista para el inicio de las obras, que contemplan, según lo conocido hasta ahora, 100 habitaciones y 201 plazas de alojamiento sobre una parcela de 14.967 metros cuadrados de avenida Club Mediterráneo 3, con un presupuesto definitivo que asciende a 17,2 millones de euros y un plazo de ejecución de obras de 32 meses, con una edificabilidad total de 19.376 metros.

La Junta de Andalucía incluyó este proyecto para un hotel de cuatro estrellas, en diciembre de 2021, en la Unidad Aceleradora de Proyectos, ya que el mismo se había visto ralentizado con motivo de la anulación del PGOU, de manera que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) quedó invalidado y los impulsores de la iniciativa tuvieron que adaptar sus planes al PGOU en vigor, el de 1992, a través de una modificación puntual.

Además de este proyecto en los terrenos del Cangrejo Rojo, los planes locales pasan también por crear, en un futuro, un hotel en la zona de La Puntilla, dentro del convenio suscrito con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, aunque este proyecto ha sufrido un enorme retraso y no se conocen los detalles del mismo.

La parcela hotelera prevista en esta zona ocupa 13.775 metros cuadrados, con una edificabilidad de 21.080 metros. Se sabe también que ni el futuro hotel ni el residencial que se construirá también en la zona podrá tener más 4 plantas para no crear un efecto pantalla.

El hotel Caballo Blanco cerró sus puertas en el año 2006. / D.C.

En cuanto a los suelos del antiguo hotel Caballo Blanco, se presentó un proyecto para la zona en el año 2021 que contemplaba 11.000 metros cuadrados de edificabilidad hotelera, junto a viviendas y zonas verdes y equipamientos, pero nunca más se ha vuelto a saber nada de este asunto.

También en esa misma zona hay otro proyecto hotelero previsto para la zona del antiguo camping, frente al parque natural de Los Toruños, así como otro proyecto en la zona del parque comercial Bahía Mar.

Ronda de visitas municipales a establecimientos hoteleros

Por otro lado, la concejala de Turismo y Promoción de la Ciudad, Olga de Navas, ha comenzado hace escasas fechas una ronda de visitas a establecimientos hoteleros con el objetivo de preparar de forma coordinada la temporada turística 2026.

Estas reuniones permitirán a la edil conocer de primera mano cómo afronta el sector la nueva campaña, analizar las previsiones de ocupación y reforzar la colaboración entre el ámbito público y el privado, una alianza estratégica fundamental para seguir posicionando a la ciudad como destino competitivo durante todo el año y avanzar en la estrategia de desestacionalización. “Estamos trabajando para que El Puerto no sea solo un destino de verano, sino una ciudad viva los doce meses del año. La colaboración con el sector hotelero es clave para generar actividad, empleo y dinamismo económico más allá de los meses tradicionales de temporada alta”, expuso la edil en una reciente visita a uno de los hoteles.

La edil continuará desarrollando esta ronda de visitas para seguir consolidando una oferta turística basada en la calidad, la sostenibilidad, la diversificación de experiencias y la cooperación permanente con el tejido empresarial local, fortaleciendo así el posicionamiento de El Puerto como un destino atractivo, competitivo y activo durante todo el año.

El hotel Duques de Medinaceli es el único cinco estrellas de la ciudad.

Un total de 57 estrellas para 17 establecimientos

El hotel Duques de Medinaceli, ubicado en el casco histórico portuense, junto al parque de La Victoria, es el único de la ciudad que ofrece una categoría de cinco estrellas. El hotel, en una histórica finca reformada en su día por el grupo Jale, cerró sus puertas en el año 2012 tras la entrada de la empresa en concurso de acreedores, y estuvo cuatro años cerrado hasta que en 2016 otra empresa gestora le hizo una importante reforma y lo reabrió. Sin embargo, nuevos problemas volvieron a mantener cerrado el hotel desde finales de 2023 hasta la primavera del pasado año 2025, cuando el establecimiento abrió de nuevo sus puertas bajo la gestión del grupo Soho Hoteles.

De los ocho establecimientos de cuatro estrellas con los que cuenta la ciudad, solo uno de ellos presenta la categoría cuatro estrellas superior, el nuevo hotel Punta Bermeja Premium Beach, que bajo la gestión del grupo Armuño comenzó a funcionar el pasado 27 de febrero. El resto de hoteles de cuatro estrellas ubicados en el término portuense son el Soho Boutique Puerto -antiguo hotel Santa María- ubicado en la avenida de la Bajamar; el hotel Soho Boutique Vistahermosa -antiguo Los Jándalos-; el Monasterio de San Miguel; el hotel Puerto Sherry; el hotel Puerto Bahía -que reabrirá la próxima Semana Santa-; Las Suites de Puerto Sherry -hotel apartamento-; y el hotel Bodega Real, ubicado en la calle Albareda. Varios de estos hoteles cuentan además con restaurantes abiertos al público sin necesidad de estar alojados.

Con la categoría de tres estrellas están el hotel Campomar, en Valdelagrana; el hotel Del Mar -que ofrece además un spa-; el hotel Dunas Puerto; el hotel Los Cántaros -que permanece cerrado hasta nuevo aviso-; y el hotel Pinomar, ubicado en el Pago de la Alhaja.

De categoría dos estrellas se encuentra en el centro de la ciudad el hotel Casa del Regidor, en la Ribera del Río, mientras que de una estrella figura en el listado que frece la Concejalía de Turismo el hotel Surutopía, en la calle Tórtola.

Hay además una larga lista de hostales y pensiones de dos y una estrellas, distribuidas la mayoría de ellas en el centro histórico de la ciudad.

Finalmente, la ciudad ofrece otro tipo de alojamientos como el camping ubicado junto a la playa de La Puntilla y el establecimiento de turismo rural La Bendita locura, junto a la oferta de viviendas de uso turístico que se puede consultar en el registro que depende de la Junta de Andalucía.