Así es el Punta Bermeja Premium Beach, el nuevo hotel de El Puerto que abre en pleno puente del Día de Andalucía

El Puerto ya cuenta desde este viernes 27 de febrero con un nuevo establecimiento hotelero, que inaugura en la ciudad aprovechando el puente festivo del Día de Andalucía. El nuevo establecimiento, a pocos pasos de la playa de Santa Catalina, tiene una categoría de cuatro estrellas superior e incluye un spa y un centro de bienestar. Así son sus instalaciones, que ya se pueden reservar desde su propia página web como a través de plataformas como Booking.