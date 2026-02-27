Este viernes se abre en El Puerto el hotel Punta Bermeja Premium Beach

Este viernes 27 de febrero abre sus puertas en la Costa Oeste el nuevo hotel Punta Bermeja Premium Beach, en la zona de Bahía Blanca. En la jornada de ayer se daban los últimos retoques al edificio para que todo estuviera a punto para su estreno, y el personal recibía las últimas nociones sobre lo que será su tarea a partir de hoy.

El nuevo establecimiento, promovido por el Grupo Armuño, una empresa familiar propietaria de otros hoteles como el Derby y el América, en Sevilla, o el Puerto Antilla Grand Hotel en Islantilla (Huelva). El establecimiento incluye ademas un spa y un centro de bienestar y tiene una categoría de cuatro estrellas superior.