El nuevo hotel Punta Bermeja Premium Beach abrirá sus puertas a finales de este mes de febrero en El Puerto

El hotel Punta Bermeja Premium Beach está a punto de abrir sus puertas y la página web del establecimiento ya permite hacer reservas desde el viernes 27 de febrero, en pleno puente festivo del Día de Andalucía.

En los primeros meses de funcionamiento la web permite reservar habitaciones por una sola noche, a un precio que ronda los 100 euros para una habitación doble, si bien para la temporada alta sólo se pueden realizar reservas para un mínimo de tres días y en julio y agosto el precio de la habitación doble se dispara hasta los 340 euros por noche.

El nuevo establecimiento hotelero, de una categoría de cuatro estrellas superior, se presentó públicamente el pasado mes de enero en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur).

El nuevo establecimiento, promovido por el Grupo Armuño, una empresa familiar propietaria de otros hoteles como el Derby y el América, en Sevilla, o el Puerto Antilla Grand Hotel en Islantilla (Huelva). Se ubica en Bahía Blanca, en la Costa Oeste portuense, e incluye ademas un spa y un centro de bienestar.

El hotel ofrece un total de 172 habitaciones, de las cuales 50 son junior suites y suites. Muchas de las habitaciones disponen de piscina privada y el complejo contará con terraza bioclimática, una piscina infinita y distintos puntos dedicados a la restauración.