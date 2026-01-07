El nuevo Punta Bermeja Premium Beach Hotel de El Puerto se presentará el 21 de enero en Fitur

El nuevo Punta Bermeja Premium Beach Hotel se presentará públicamente el próximo miércoles 21 de enero en las instalaciones de Ifema, en Madrid, durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

El nuevo establecimiento, promovido por el Grupo Armuño en la zona de Bahía Blanca, en la Costa Oeste portuense, incluye ademas un spa y un centro de bienestar.

El hotel será de cuatro estrellas y ofrecerá un total de 172 habitaciones, de las cuales 50 son junior suites y suites. Muchas de las habitaciones disponen de piscina privada y el complejo contará con terraza bioclimática, una piscina infinita y distintos puntos dedicados a la restauración.

La parcela donde se levanta el hotel, anteriormente propiedad del grupo inversor Big Blue, fue adquirida en febrero de 2022 por el Grupo Armuño, una empresa familiar nacida en 1973 y propietaria de otros hoteles como el Derby y el América, en Sevilla, o el Puerto Antilla Grand Hotel, en primera línea de playa de Islantilla (Huelva). La empresa fue propietaria también del hotel Puerto Bahía de Valdelagrana hasta el año 2013.

El proyecto, con una inversión aproximada de 21,3 millones de euros, recibió en 2023 una subvención por importe de 5,9 millones de euros, con la creación estimada de una treintena de puestos de trabajo gracias a esta ayuda estatal concedida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.