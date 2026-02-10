El Puerto acogerá en 2026 una veintena de regatas de máximo nivel

El Puerto acogerá en 2026 una veintena de regatas de primer nivel, integradas en el programa 'El Puerto con la Vela', una iniciativa que refuerza la apuesta por la vela y los deportes náuticos como ejes estratégicos de desarrollo deportivo, turístico y económico.

El Ayuntamiento, junto al Real Club Náutico, el Club Náutico Puerto Sherry y la Federación Andaluza de Vela, ha presentado oficialmente el Cartel de Regatas 2026, que recoge un amplio calendario de competiciones autonómicas, nacionales e internacionales que se celebrarán a lo largo del todo el año en la ciudad.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Ayuntamiento y ha estado presidido por el alcalde, Germán Beardo, acompañado por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto; el presidente de la Federación Andaluza de Vela, Francisco Coro, junto al director director técnico Nicolás Mariño; el gerente del Real Club Náutico, Juan Castañeda y el gerente del Club Náutico Puerto Sherry, Kiko Sánchez-Prieto.

El alcalde ha destacado que “El Puerto con la Vela no es solo un calendario deportivo, es marca ciudad y una apuesta decidida por la vela y los deportes náuticos como seña de identidad de El Puerto, como motor económico y como herramienta para proyectarnos al exterior, situándonos en el mapa nacional e internacional”.

Beardo ha subrayado además que “hablamos de un turismo deportivo de calidad, que genera actividad durante todo el año, que contribuye a la desestacionalización de la oferta turística y que refuerza sectores clave como la hostelería, el comercio y los servicios”.

Por su parte José Ignacio González Nieto ha señalado que este programa consolida a El Puerto como referente mundial de la vela, gracias a un clima excepcional y a unas infraestructuras de primer nivel, entre las que destaca el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela y punto de referencia europeo para entrenamientos de alto rendimiento, que acoge durante todo el año a equipos olímpicos de numerosos países. A estas condiciones se suma el trabajo coordinado de la Federación Andaluza de Vela, Puerto Sherry y el Real Club Náutico, con la colaboración constante de la Concejalía de Deportes.

La temporada se abrió el pasado mes de enero con la Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, para continuar ahora con el Campeonato de Andalucía de Techno y Raceboard, organizado por el Club Náutico Puerto Sherry los días 21 y 22 de febrero, y se prolongará durante todo el año con pruebas autonómicas, nacionales e internacionales. Entre ellas destacan la Semana Olímpica Andaluza, los IQFOIL International Games, la VIII Semana Clásica Puerto Sherry Memorial Pedro Bores, la LV Semana Náutica El Puerto de Santa María, la XXXII Regata Juan de la Cosa, la XXV edición de la Regata Proyecto Hombre el 3 de octubre, campeonatos de España y Andalucía, semanas náuticas, regatas clásicas y pruebas solidarias, consolidando a El Puerto como uno de los grandes escenarios de la vela en Europa.

El alcalde ha concluido afirmando que “seguiremos trabajando para que El Puerto continúe siendo sinónimo de deporte, excelencia y grandes eventos. La vela forma parte de nuestro presente y, sin duda, de nuestro futuro”.

El programa incluye competiciones de distintas categorías y disciplinas, que atraerán a regatistas, técnicos y acompañantes procedentes de numerosos puntos de España y del extranjero. Desde la Concejalía de Deportes, el Ayuntamiento colabora activamente en el desarrollo de estas citas mediante la aportación de trofeos y servicios sanitarios, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de los eventos.