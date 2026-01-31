El Puerto acoge la XXI Olimpiada Española de Biología

El teniente de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, clausuró ayer las pruebas provinciales en la fase autonómica de Andalucía de la XXI Olimpiada Española de Biología, que se han desarrollado en Safa–San Luis. Iglesias estuvo acompañado por el director del centro educativo, Mauricio Martínez, y el coordinador de la prueba, Anselmo Frade.

El edil destacó la conveniencia de citas de este tipo, cuyo objetivo es el de estimular e implicar al alumnado de Bachillerato en el desarrollo de esta ciencia, a la vez que resaltar su importancia en el mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación. “La biología nos ayuda a entender nuestro entorno y, a partir de ahí, a mejorar nuestra sociedad”, afirmó el concejal durante el acto de clausura, poco antes de presidir la entrega de los diplomas de asistencia.

464 estudiantes de la comunidad autónoma, pertenecientes a 77 centros, se han examinado hoy en 7 sedes de la región. Safa San Luis ha concentrado a 45 alumnos, la mayoría de ellos portuenses, matriculados en siete centros. La representación local ha correspondido, además del propio Safa San Luis, a IES Pedro Muñoz Seca, Centro Inglés, Grazalema y Guadalete.

Los mejores alumnos de todo el país acudirán a la cita internacional, que se celebrará en Lituania (Vilnius). También se designarán los representantes de la convocatoria iberoamericana.