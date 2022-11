Los proveedores municipales tardan en cobrar 262 días, el triple del plazo legal

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha calificado de “deriva peligrosa hacia el caos” la situación a la que el desgobierno de Germán Beardo está llevando a la ciudad. Y es que el último informe de la Intervención Municipal demuestra que se están tardando 262 días de media en pagar una factura a los proveedores que trabajan con el Ayuntamiento.

Los socialistas recuerdan que cuando el PSOE salió del gobierno local, con David de la Encina como alcalde, en mayo de 2019, “dejamos a la ciudad perfectamente organizada y pagando las facturas en el plazo legal, en torno a 90 días” y lamentan que “en tres años Germán Beardo se ha encargado de no presentar las cuentas, de no presentar a los ciudadanos los presupuestos, de no sacar los pliegos para las nuevas licitaciones y, sobre todo, de no pagar a los proveedores, incumpliendo la ley y tardando más del triple de lo que sería el periodo legal de pago de las facturas”.

Para De la Encina “es absolutamente indecente que cualquier proveedor que trabaje con el Ayuntamiento de El Puerto, tenga que esperar de media 262 días para cobrar su trabajo y que Beardo no haya sido capaz en todo este tiempo de tomar medidas para que esto no se produzca”.

Algunos proveedores se quejan, además, de que no tienen a quien acudir ante este enorme retraso, ya que no hay personal para atenderles en el área económica, con lo que su impotencia es aún mayor.

