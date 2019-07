Hace un año, concretamente el 8 de junio de 2018, la Flave se reunía con José Luis Bueno (por aquel entonces concejal de Medio Ambiente), para trasladarle sus preocupaciones. Uno de los puntos de los que se habló en dicho encuentro estaba relacionado con el estado que presentaban el exterior de muchos bidones de basura, especialmente los situados en las zonas rurales, donde algunos vecinos incívicos depositaban objetos prohibidos. Desde muebles hasta colchones, pasando por restos de podas e incluso inodoros eran algunos de los objetos depositados en estos Puntos Negros (por llamarlos de alguna manera).

Esta queja surgía porque la Flave, en representación de algunos de los vecinos de estas urbanizaciones rurales, reclamaban que los bidones nuevos que habían sido comprados por el Ayuntamiento fueran instalados en estos enclaves. Ante esta petición, y teniendo en cuenta la cantidad de objetos no autorizados que se estaban depositando en estos puntos, el concejal se tuvo que imponer con un no. Respuesta totalmente lógica y comprensible. En su lugar en dichos puntos negros se instalarían los antiguos bidones de aluminio con pegatinas disuasorias e informativas. No obstante, parece que esta medida ha sido totalmente insuficiente y, a día de hoy, el problema continúa y se agrava.

Así se puede comprobar concretamente en la zona de Los Perales, justamente en los bidones situados en la intersección entre Los Perales y La Cañada del Verdugo, donde la basura se amontona días tras día. “Esta situación ya no se puede aguantar más. No podemos seguir así”, explica Iván Vera, presidente de la Asociación de Vecinos primera de Los Perales. “Yo llevo aquí ya viviendo diez años, ocho de ellos como presidente, y siempre ha sido igual. Da igual el partido que gobierne”. Como él también opina Manolo, otro vecino de la zona al que Diario de Cádiz acompaña durante su paseo matinal. “Si estamos un poco mejor es por los vecinos, que trabajamos y ponemos de nuestra parte. ¿Ves la farola que está ahí?, pues esa y todas las demás la instalamos nosotros el año pasado”.

En la actualidad dicha zona, conocida en términos más técnicos como la ARG-15, se encuentra recogida en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) como suelo urbano no consolidado. Aquí, en este punto, es donde se encuentra el quid de la cuestión, ya que los límites de las responsabilidades comienzan a bailar, convirtiéndose el tema en un asunto complicado.

Aunque aún estas 150 viviendas no son urbanas (lo que supone que por el momento no disfrutan de determinados servicios públicos), sus vecinos sí pagan actualmente su correspondiente Tasa de Basura. Mirado por este punto resulta totalmente injusta la situación en la que se encuentran. No obstante, el Ayuntamiento también está cumpliendo con su parte, ya que diariamente (alrededor de las 15:00 horas de la tarde), un camión de basura recoge lo vertido en los bidones.

Teniendo en cuenta lo anterior, todo parece indicar que el problema se encuentra en la actitud incívica de muchos ciudadanos que continúan depositando elementos que se encuentran totalmente vetados. En este sentido sí que hay que dejar muy claro que los Servicios Municipales de Limpieza no están obligados a recoger lo que se encuentre depositado fuera de los recipientes, por lo que no es de extrañar el volumen que a día de hoy presentan estos mini vertederos. Asimismo, Los Perales no es el único lugar donde se está viviendo el problema ya que otras urbanizaciones, como Montes de Oca o Las Palmeras se encuentran en la misma situación.

Por el momento los vecinos afectados ya han pedido en varias ocasiones y a lo largo de estos años mantener un encuentro con los responsables de Medio Ambiente. Por el momento no han tenido éxito. La última petición, presentada en el Registro Municipal el año pasado, todavía no ha sido contestada. Quizás esta sea una buena opción para que ambas partes se sienten a hablar, y consigan encontrar una solución al comportamiento tan maleducado e incivilizado de algunos vecinos vagos, que no son capaces de llamar o acercarse al punto limpio de la ciudad.