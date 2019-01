“Nuestra prioridad pasará siempre por evitar las muertes y fomentar la adopción”

El concejal de Medio Ambiente, José Luis Bueno, ha salido al paso de las inquietudes trasladadas por las protectoras.

En primer lugar, en relación a la falta de concordancia entre los datos remitidos por la Concejalía (a su misma vez elaborados por Urbaser), y los obtenidos por las protectoras, el Concejal ha preferido no pronunciarse y esperar a la reunión que se va a mantener entre las tres partes para aclarar el tema y comparar cifras. De esta manera Bueno, que muestra un tono accesible y cordial, ha preferido limitarse a sentarse con ambas partes para analizar si existe algún error en dichas cifras.

En cuanto a la inquietud de la falta de espacio, el concejal ha sido bastante claro al afirmar que “ningún animal va a ser sacrificado por falta de espacio” ya que “Urbaser se comprometió a que, en cuanto estuviera la nave, también dispondría un segundo espacio por si se registara un pico de abandonos”. “La prioridad de la Concejalía se basará siempre en dos pilares fundamentales: defender siempre el sacrificio cero y fomentar la adopción. La muerte de los animales debe ser la última opción”, ha explicado a este medio. “En el momento en que la empresa no cumpla este compromiso, es motivo de sanción”. No obstante, en este sentido, Bueno sí ha sido tajante al dejar claro que “este compromiso no puede ser siempre absoluto”. “El sacrificio se evitará siempre que el animal no suponga un peligro ni para la salud de los humanos ni para la de otros animales”.

No obstante, siempre es mejor prevenir que curar. Por ello, la Concejalía ha anunciado que actualmente se encuentra preparando campañas de concienciación y de fomento de la adopción. “Un perro es un ser vivo que necesita unos cuidados y requisitos básicos”, explica Bueno. “Un animal supone tiempo, gastos y responsabilidad. Hay que tener claro que no es ningún juguete”.