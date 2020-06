El presidente de la asociación de clubes deportivos pone su cargo a disposición de la asamblea

El presidente de la asociación de clubes deportivos, Eladio Vázquez, ha anunciado que pone su cargo a disposición de la asamblea, por haber confiado en las promesas del equipo de gobierno y haberse "dejado engañar", según sus propias palabras.

Como recuerda Eladio Vázquez "en la asamblea general de la asociación celebrada el día 26 de febrero de 2020, esta junta directiva empeñó su palabra con la asamblea confiando en el equipo de gobierno y las propuestas que nos hicieron llegar el 21 de febrero anterior. Este pasado lunes 15 de junio se celebraba con gran pompa el primer año en el gobierno del actual equipo de gobierno. El colectivo al que representamos sigue en la misma situación que hace un año, o todavía peor. Prometer, prometer y prometer hasta meter... una vez metido olvidar lo prometido”, señala.

En palabras de Vázquez "mi compromiso con esta asociación desde el 26 de febrero estaba basado en la confianza y la creencia real y personal de un compromiso adquirido con el alcalde la ciudad, Germán Beardo, ya no solo como entidades, sino como algo personal. Está bastante claro que no ha sido así y siento que le he fallado al colectivo que represento. Es por ello que pongo mi cargo a disposición de la asamblea, y esta en su soberanía decida. Siento profundamente haberos fallado y haberme dejado engañar y pido disculpas públicamente a todos", concluye el comunicado remitido hoy a los medios de comunicación.

Y es que según la asociación, la última reunión mantenida con el equipo de gobierno fue "más de lo mismo.No hay fechas para el cobro o liquidación de las subvenciones en materia de Promoción y Fomento del deporte de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. No hay fechas para el cobro o liquidación de los XXIV y XXXV Juegos Deportivos Municipales. Puede ser que en el último trimestre del año se resuelva el problema de personal de la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez y del pabellón Ramón Velázquez, lo cual implica que ya sabemos desde hoy que tendremos problemas para la apertura de las instalaciones citadas y mucho más para la colocación del equipamiento deportivo que requiera de más de una persona. No sabemos dónde pueden entrenar en postemporada y pretemporada las modalidades de rugby y fútbol americano, ni cuando se va a arreglar el campo de césped natural. No sabemos dónde va a poder realizar sus partidos el club de tenis de mesa portuense. No sabemos si los equipos de baloncesto van a poder jugar en la pista central del Pabellón Ramón Velázquez...”, denuncian.

Al presentar la entidad sus propuestas para la reactivación del deporte en la ciudad, "hemos conseguido por fin su atención y una próxima reunión el próximo lunes 22 de junio con la concejala de Deportes y con el concejal del Área Económica para ver su viabilidad", explican.