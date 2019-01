El Carnaval de El Puerto 2019 calienta motores en la presentación del cartel

La cuenta atrás ya ha finalizado. Aunque a algunos la espera se le ha hecho larga, por fin suenan las primeras agrupaciones a ritmo del tres por cuatro. La maquinaria imparable del Carnaval de El Puerto 2019, que se celebrará del 3 al 10 de marzo, ya está en marcha.

Esta noche, a la misma vez que comenzaba el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz (COAC) - el más largo de la historia-, el Auditorio del Monasterio San Miguel acogía la presentación del cartel que este año anunciará la fiesta. Al ritmo de la comparsa Los Equilibristas, de Subiela, el salón acogía a los asistentes que decidieron acercarse para conocer la obra firmada por el diseñador y arista Cristóbal Aguiló Domínguez. Gracias a esta obra el nombre de El Puerto ha quedado ligado al de otras fiestas, como las Fallas de Valencia o las Colombinas en Huelva, ya que los trazos de Aguiló han ilustrado en varias ocasiones la imagen principal de estas fiestas.

El acto, presentado por Pedro Payán comenzó a las 20:10 horas. "Ha llegado el tiempo de salir a la calle a vivir lo bueno y olvidar lo malo", presentó. "El bajo se convierte en alto y el feo se convierte en alto. Hay que volver a recuperar la calle para el Carnaval", explicaba el director de El Puerto Actualidad.

Tras esta introducción, llego el momento de conocer la obra. Para ello las coquineras y coquineros del 2018, que en pocos díad soltarán su cargo, subieron al escenario para descubrir la obra. Junto a ellos también estuvieron presentes varios concejales como Silvia Gómez, Marina Peris, María Rendón, Ana María Arias (concejala de Fiestas) y María Eugenia Lara (concejala de Cultura). En este caso, Lara realizó una pequeña explicación de la obra ganadora, donde se recogen símbolos tan portuenses como el faro de Puerto Sherry. "Lo más importante de esta técnica no es la técnica que se ha utilizado, que también ha sido muy original, sino lo bien que se refleja la luz y la alegría que caracteriza a esta fiesta", ha explicado la concejala.

Tras ella tomó la palabra Ana María Arias. "Más representativo que este cartel no hay nada", comenzó la concejala. "El carnaval del Puerto se está recuperando y a la vista está. No sólo vamos a celebrar una cabalgata diferente, sino que vamos a tener la primera cabalgata infantil", explicaba Arias. "¡Ya hay que entrar en modo Carnaval!". Tras esta animación, la concejala cambió totalmente el tono ya que en entre tanta fiesta y diversión no quiso olvidar a Julen, el niño malagueño fallecido tras caer a un pozo, por lo que se procedió a guardar un minuto de silencio en su memoria. "Desde aquí pido por favor a todos aquellos que tengan campo que tapen los pozos que tengan abiertos".

El broche final corrió a cargo de la comparsa portuense Por ellos. Música y letra de 'El Morta' y Juan Antonio Galán Pérez De La Lastra. A la dirección Roque Córdoba Martín. ¡El Carnaval de El Puerto 2019 ya ha comenzado! Esto sólo es el principio. La siguiente cita será el pregón de Iván Romero Castellón el 9 de marzo. La máquina del tres por cuatro funciona a toda velocidad.