El PP reivindica el legado cerámico de El Puerto con una conferencia de Pepita Lena de Terry

El Partido Popular de El Puerto celebrará una nueva edición de su ciclo de Conferencias Populares bajo el título 'La cerámica en El Puerto de Santa María', que estará impartida por la reconocida ceramista portuense Pepita Lena de Terry. El encuentro tendrá lugar el jueves 29 de enero a las 19:30h en La Venencia (Avenida de la Bajamar, 78) con entrada libre hasta completar aforo.

La cita busca poner en valor la tradición cerámica de El Puerto, uno de los oficios artísticos con mayor arraigo en la identidad local, además de acercar a la ciudadanía la evolución, técnicas y singularidades que han convertido a esta disciplina en un patrimonio cultural destacado de la ciudad.

Pepita Lena de Terry, ceramista y humanista, es una de las figuras más relevantes del arte cerámico andaluz contemporáneo. Con una sólida formación artística en la Escuela de Artes Aplicadas Albaidar de Sevilla, donde llegó a ser profesora, ha desarrollado una trayectoria única en la creación de cerámica aplicada a la arquitectura.

Su obra está presente en espacios de referencia como la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Plaza Real de Toros de El Puerto o diversos proyectos en ciudades como Ámsterdam, Múnich o Miami, lo que la convierte en una de las creadoras más destacadas de su generación.

El secretario general del Partido Popular, Javier Bello, destaca que “con este ciclo seguimos impulsando espacios de reflexión y divulgación sobre la historia, la cultura y el talento de nuestra ciudad”.

La formación invita a todos los portuenses a asistir a esta conferencia que permitirá redescubrir la cerámica como uno de los sellos culturales más característicos de El Puerto.