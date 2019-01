El PP de El Puerto llevará a pleno el problema del botellón en la zona de El Ancla

El Partido Popular (PP), sacará la cara por los vecinos de Costa Oeste el próximo miércoles en el Pleno Ordinario. Al menos, así se deduce tras observar uno de los cinco puntos que el grupo político llevará a la sesión donde se insta al Gobierno Municipal a que de respuesta sobre el actual problema que están viviendo los vecinos de Costa Oeste. En concreto, los problemas a los que el PP se refiere corresponden a las urbanizaciones de El Ancla y Las Redes.

La primera zona se ve afectada desde hace mucho tiempo, especialmente durante los fines de semana y vacaciones, por un grupo de jóvenes que se reúnen allí para hacer botellón. De este problema principal, que tiene lugar en la avenida Rosa de los Vientos (en el tramo final más cercano a la bajada de la playa), se derivan otros secundarios que hacen imposible la convivencia, como el ruido alto (provocado por la música de los coches), la suciedad de los restos de comida y bebida, e incluso carreras de motos, caballitos y saltos en las aceras con los vehículos. Por su parte los vecinos, que están ya desesperados, no saben cómo manejar la situación ya que en muchas ocasiones han llegado a encararse personalmente, o bien incluso han sido agredidos (el guardia de seguridad privada de la zona ha llegado a recibir pedradas y escupitajos). “No entendemos que el área de seguridad ciudadana no actúe para que esto no ocurra”, han declarado desde el partido. “También el área de juventud debería ofrecer un ocio alternativo a estos jóvenes, que se ven sin oferta de ocio ninguno y tienen que acudir a un fenómeno que ya dejó de existir en El Puerto hace años, como es el botellón”.

Asimismo, el partido también pedirá respuesta en relación al asunto de la colonia de gatos que actualmente se encuentra en la zona de Las Redes. “Los vecinos de Las Redes también han denunciado ante este Ayuntamiento las molestias que sufren desde hace algún tiempo por la colonia de gatos que está creciendo en las inmediaciones del colegio Costa Oeste, y que atrae otros problemas como la presencia de comida en plena calle, las deposiciones de los gatos en los patios interiores y jardines de las casas, e incluso la presencia de excrementos en el interior del colegio, concretamente en el patio destinado a infantil”