Los policías portuenses que han seguido trabajando piden que se respete su decisión

Un grupo de agentes de la Policía Local de El Puerto, ante lo que consideran "la gravedad y cariz que está tomando la situación del Cuerpo", han querido hacer público un comunicado en el que afirman que "nos adherimos al presente documento de forma individual y libre, sin pertenecer a ningún sindicato, opción política ni otra valoración ideológica, siendo representados unipersonalmente con nuestra adhesión al mismo".

Según afirman "a pesar de compartir con el resto de los agentes muchas de las reivindicaciones no apoyamos ni estamos de acuerdo con los métodos empleados. A nuestro parecer estas vías exceden notablemente a lo que debería ser una negociación normal y coherente entre Ayuntamiento y trabajadores. Esto ha significado sufrir la incomprensión y constantes presiones por parte de algunos sectores de agentes, así como acciones que, en algunos casos, han rozado la coacción y el mobbing (acoso laboral). Por ello reclamamos nuestro derecho a trabajar libremente, atendiendo a las motivaciones personales, de responsabilidad, de discrepancia, etcétera por las que cada persona haya optado".

No obstante, aclaran que la firma del documento "no implica renunciar a las muchas y legitimas reivindicaciones y carencias que desde hace muchos años viene padeciendo esta Policía Local, agravada últimamente por los recortes que desde el año 2010 viene sufriendo esta ciudad. Es muy importante transmitir a la opinión pública que, aunque no somos la mayoría del colectivo, sí que existe un importante grupo de agentes que estamos dispuestos a seguir prestando servicio en aras del beneficio de nuestra ciudad, por lo que pedimos que no se generalice la crítica ciudadana a todo el colectivo de la Policía Local".

También explican que "desde el principio nuestra opción personal y libre ha sido desarrollar las funciones a las que nos obliga el cargo de Policía Local, a pesar de las muchas carencias y las grandes limitaciones que sufrimos como ya se ha dicho. Entendemos que una ciudad como la de El Puerto de Santa María, así como su Policía, no puede verse sometida a la imagen lamentable ni al deterioro que se está ofreciendo en los medios de comunicación y redes sociales", concluyen.