La Policía Local de El Puerto recuerda a los agentes fallecidos por el día de su patrón

Hoy martes 2 de octubre, día de los Santos Ángeles Custodios, la Policía Local de El Puerto ha homenajeado a todos los agentes fallecidos con su tradicional ofrenda floral. El acto, que ha tenido lugar por la mañana, se ha celebrado frente a la Jefatura, concretamente en la glorieta de Miguel del Pozo Muñoz (el agente muerto en acto de servicio hace 29 años durante la evacuación de las familias de la barriada de La Coronación durante unas inundaciones).

Con total solemnidad y seriedad, la ceremonia comenzó a las once de la mañana cuando el intendente jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, partía desde la Jefatura hacía la glorieta portando un ramo de flores. Junto a él también se encontraban el alcalde, David de la Encina, la concejala Ana María Arias y Ángel González, concejal de Seguridad. Tras depositar esta primera ofrenda, le tocó el turno al Club Deportivo de la Policía Local, quienes también quisieron recordar a sus compañeros con otro centro floral. Igualmente, el Partido Popular (PP), representado por su portavoz Germán Beardo, y los concejales Millán Alegre y María del Carmen Molina, han estado presentes y han depositado un último ramo de flores en la glorieta.

No obstante, lejos de lo emotivo, esta ceremonia no ha estado exenta de polémica ya que el sindicato policial UPLBA ha preferido no acudir al acto oficial ya que "no están de acuerdo con muchas de las cosas que se están haciendo en la Jefatura", ha explicado a este medio el representante sindical Juan José Cobos. Por ello, desde dicho colectivo, han optado por desmarcarse y organizar para mañana otro acto similar a las 12:00 horas en el mismo lugar.