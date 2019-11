La plantilla municipal se ha reducido en 140 empleados con el Plan de Ajuste

La plantilla municipal del Ayuntamiento de El Puerto no pasa por su mejor momento. El Plan de Ajuste ha mermado el número de empleados en estos años, ya que establece la amortización de las plazas municipales, es decir que los puestos de trabajo de los empleados municipales que se jubilen o son dados de baja no se reponen.

Las secciones sindicales de Comisiones Obreras, Sindicato de Técnicos Municipales de Andalucía (STMA) y Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA) han elaborado una nota conjunta de denuncia en la que quieren dar a conocer “la situación alarmante en que se encuentra la plantilla municipal y su repercusión en los servicios públicos”.

“Es alarmante La situación en que se encuentran la plantilla y los servicios públicos”

Según fuentes sindicales, son varias las circunstancias que han llevado a esta situación. En primer lugar, la falta de personal en los distintos servicios municipales. Desde el año 2013, con la aplicación del Plan de Ajuste, se han perdido unos 140 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de El Puerto, en cómputo global (es decir tanto personal funcionario como laborales).

De esta forma, se calcula que antes de la entrada en vigor de dicho Plan de Ajuste había unos 750 empleados en el Ayuntamiento, y a fecha de hoy quedan alrededor de 400 funcionarios y 200 laborales. “Mientras esté el Plan de Ajuste, trabajador que se jubila, puesto que cae”, afirma de manera ilustrativa Juan Domínguez, representante de CCOO. “Hasta ahora, el Plan de Ajuste ha recaído sobre todo en el Capítulo 1 de los Presupuestos (Personal). Se ha producido una reducción de cuatro millones de euros en este capítulo y con ello el Ayuntamiento ha amortizado mucha deuda”. Dicha deuda municipal, según asegura, “se ha pagado en gran parte con recortes en el capítulo de Personal del Ayuntamiento”.

En estos años, tenía que haberse repartido un ahorro del 10% del Presupuesto entre el Capítulo 1 y el Capítulo 2 (el pago a las concesionarias municipales), pero en la práctica “el personal municipal estamos mucho más penalizados que las concesionarias” (en un porcentaje aproximado de un 6,7% frente al 3,3%). “Según nuestra opinión, una posible solución sería equilibrar las reducciones en los Capítulos 1 y 2, no penalizando y discriminando a la plantilla municipal respecto a los servicios externalizados”, reivindica Juan Domínguez.

Respecto a la petición de modificar el Plan de Ajuste, que les penaliza, “ni está ni se le espera”

A este malestar por la falta de personal se añade el impago del incremento salarial de 2019 y de los atrasos a la plantilla. En este sentido, los sindicatos firmantes denuncian que “desde comienzos de año se ha estado requiriendo el pago al gobierno municipal de turno”, y afirman que el alcalde, Germán Beardo, envió un correo corporativo en septiembre a toda la plantilla, anunciando el pago de la subida, “pero seguimos sin cobrarlos”, como tampoco los pagos de premios, ayudas e incrementos extraordinarios por mayor responsabilidad, “con lo que se está produciendo el incumplimiento del convenio colectivo, desde hace tres años y se avecina un mes de diciembre con todo por pagar, con el consiguiente esfuerzo que supondrá a los compañeros y compañeras”.

Se da la circunstancia de que existe un acuerdo de la Mesa General de Negociación del Colectivo Laboral y Funcionario de 14 de mayo pasado, que no se aplica. Dicho acuerdo recoge la reorganización de los servicios municipales, mediante la promoción interna y la provisión de traslado de destino (pasar personal de unas áreas a otras), promoción de los auxiliares administrativos, e incluir los programas de Bienestar Social en la RPT, además de la revisión urgente del Plan de Ajuste para que los recortes no recaigan sólo en el Capítulo 1. “Pero queda pendiente la aprobación del acuerdo en el Pleno Municipal”, con lo que la situación sigue igual que en estos años “en los que en asuntos de personal no se ha avanzado nada”.

La situación podría agravarse debido al inminente “aluvión de vacantes” por jubilación anticipada en la Policía Local, una falta de agentes que ya se ha comenzado a sentir en los servicios. Está pendiente también la puesta en marcha del Plan de Consolidación y Estabilización para el Empleo que resuelva la temporalidad de los interinos y contratados en el Consistorio, que los sindicatos reclaman desde 2018.

Finalmente, respecto a la modificación del Plan de Ajuste los sindicatos temen que “ni está ni se le espera”: “Lo venimos denunciando y hablando con todos los partidos políticos y hasta el momento ninguno ha trasladado una propuesta concreta para dar una solución a este problema”. Los representantes de los trabajadores municipales quieren negociar sus reivindicaciones con el alcalde, con el que han mantenido ya alguna reunión, pero hasta el momento no han obtenido resultados concretos.