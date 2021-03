La oposición al completo insta al alcalde a resolver la situación de El Puerto Global

Los grupos de la oposición PSOE, Adelante El Puerto, Vox y Unión Portuense han presentado una moción de urgencia que se debatirá en el pleno de este miércoles sobre la grave situación que atraviesa El Puerto Global.

Como han denunciado los propios trabajadores la plantilla aún no han cobrado la nómina de febrero y no saben en qué fecha cobrarán. Un retraso que, como señalan los portavoces “lamentablemente no es un hecho aislado, sino que se está convirtiendo en la norma mes tras mes, lo que evidencia las dificultades económicas por las que atraviesa El Puerto Global, "una empresa que en junio de 2019 no tenía problemas económicos y hoy, dos años después de la llegada del Partido Popular y Ciudadanos al gobierno, se encuentra en una preocupante situación”, denuncian.

La oposición insta al gobierno de Germán Beardo a la convocatoria urgente de una Junta General en la que se apruebe la elaboración de un Plan Económico Financiero que dote de estabilidad a la empresa.

Asimismo, solicitan el pago inmediato de las nóminas de los trabajadores de El Puerto Global, y que el alcalde los reciba, tal y como le han solicitado los representantes del comité por escrito el pasado día 9 de marzo.

PSOE, Adelante El Puerto, Vox y Unión Portuense consideran que la gestión del gobierno local del PP y Cs en El Puerto Global ha sido tremendamente nefasta tanto para los intereses generales de la ciudad como para los de la propia empresa y sus trabajadores, como se venía denunciando desde la incorporación de Rafael Serrano como gerente a la misma.

Y es que como indican “su entrada en la empresa no era necesaria y el tiempo ha venido a darnos la razón: ni por el elevado sueldo que percibe (600.000 euros en cuatro años) ni por su capacidad para gestionarla”, y finalizan recordando que “el alcalde, Germán Beardo, el presidente de El Puerto Global, Javier Bello y el gerente, Rafael Serrano, con la evidente connivencia de Curro Martínez y Ciudadanos, han llevado al límite a El Puerto Global”.