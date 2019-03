La ocupación hotelera de El Puerto, por las nubes en este fin de semana

El Puerto está teniendo durante todo este puente una buena ocupación hotelera. Así lo aseguran los directores y recepcionistas de los hoteles de la ciudad quienes, desde la semana pasada, han observado como ha descendido el número de habitaciones libres en sus alojamientos. En concreto el pasado martes algunos hoteles y apartamentos del centro ya tenían muy pocas habitaciones disponibles. Este el caso de los apartamentos Larga 70 y del hotel Los Cántaros donde, a escasos días del comienzo del puente, ya sólo disponían de algunas habitaciones.

Evidentemente son varios los factores que han propiciado que esto sea así. El primero de ellos, sin duda, ha sido el Carnaval de Cádiz, principal reclamo turístico en la provincia y cuya desbordante demanda es absorbida por El Puerto. Aunque algunos expertos y entendidos en el asunto vaticinan que “esta fiesta va a morir de éxito”, es evidente que la gente no renuncia a conocer las comparsas y chirigotas, aunque la fiesta también tiene su parte negativa. Calles colapsadas, colas interminables en los medios de transporte públicos, bares y restaurantes repletos (donde entrar a comer es una misión imposible) y la dificultad de encontrar alojamiento empañan durante esta semana el encanto que rezuma por cada uno de sus rincones la Tacita de Plata. Ni Tom Cruise en Misión Imposible.

Lo que está claro es que la gente no renuncia al Carnaval, y si no tiene habitación no pasa nada. Se busca la vida en otro municipio de la provincia. Aún así, el turista ya está educado y ha descubierto que el verdadero Carnaval se descubre a lo largo de la próxima semana. “A medida que ha pasado el tiempo hemos visto cómo se ha ampliado la demanda”, explica José María Godínez, director del hotel Los Cántaros. “Antes lo fuerte llegaba sólo durante el primer fin de semana de Carnaval, luego se amplió al lunes y, últimamente, observamos que la demanda se alarga también durante la semana”, explica el gerente del establecimiento. “El visitante ya ha aprendido que para conocer el verdadero Carnaval gaditano, escuchando comparsas ilegales en una esquinita, es mejor el resto de la semana”.

Solecito en la cara, bebida en mano y alguna que otra agrupación por la calle suenan de maravilla. No obstante, en la provincia existen otros factores que también han funcionado de reclamo para atraer visitantes, como por ejemplo el deporte. En concreto, desde el pasado jueves hasta hoy domingo Puerto Sherry está acogiendo la celebración de la XIV edición de la Semana Olímpica Andaluza. En ella, de la que también saldrá la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, han participado un total de 250 regatistas procedentes de 23 países.

Esta circunstancia, unida a la afición que se ha acercado hasta el puerto deportivo para ver las competiciones y a los turistas que vienen buscando sol y playa, han provocado que tanto las Suites como el hotel de Puerto Sherry estén totalmente completos. En el caso de las Suites se ha alcanzado un 98% de su ocupación, mientras que el hotel ha alcanzado un 85% de su capacidad, rozando en algunos días clave incluso el 95%. “Los regatistas han preferido alojarse tanto en las Suites como en el hotel, mientras que la gente que ha preferido ir al Carnaval ha optado por quedarse en este último”, explican desde el departamento de comunicación del puerto deportivo.

Por último, el buen tiempo ha sido también imprescindible para que El Puerto haya sido uno de los principales destinos durante este fin de semana. Lejos del bullicio y del jaleo del Carnaval también han estado las playas, en las que se ha podido disfrutar de temperaturas primaverales e incluso veraniegas que han rondado los 20°.

Por su parte el sector, que afirma que este mes de febrero está siendo peor que el del año pasado, se encuentra muy satisfecho con los datos de esta semana. No obstante, algunos profesionales prefieren ser cautelosos y poner en cuarentena estas cifras: “Para saber verdaderamente cómo ha ido la temporada de invierno tenemos que esperarnos hasta el 31 de mayo”, explica Godínez. “El Carnaval sólo es el principio. Aún queda Semana Santa, las Ferias y el Premio de Motociclismo. No podemos alarmarnos todavía”.

Asimismo, no se puede obviar a los pisos de alquiler, la otra parte de la oferta que, gracias a Internet, se hace más fuerte cada día. En concreto para este puente, en algunas páginas web, tan sólo quedaban disponibles los de precios más desorbitados.