Este miércoles se presenta en Puerto Sherry la XI edición de las Jornadas de la Sal y el Estero

Este miércoles, a las 13:00 horas, se presenta en La Terraza de Puerto Sherry la XI edición de las Jornadas de la Sal y el Estero, una cita imprescindible para disfrutar de un producto tan gaditano como el pescado de estero.

En esta ocasión son 14 los restaurantes que participarán en la cita, que tendrá lugar en Puerto Sherry el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 13:00 horas. Junto a los restaurantes estarán presentes un año más la heladería Da Massimo y la destilería de Cacao Pico, así como siete bodegas.

En la edición del año pasado, que también se celebró en Puerto Sherry, se sirvieron 5.796 tapas por parte de los 14 establecimientos participantes, en una jornada que fue todo un éxito de público.

La entradas para el evento ya se encuentran ya agotadas desde hace tiempo y será este miércoles cuando se den a conocer las novedades para esta edición 2025 de la cita gastronómica.