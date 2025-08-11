Casi mediados de agosto y el intercambiador de El Puerto sigue a la espera de uso

Más de dos meses han pasado ya desde que a finales del mes de mayo se daban por inauguradas las obras del nuevo intercambiador de autobuses de El Puerto, un equipamiento largamente esperado que, de momento, sigue estar en uso.

En aquel acto de inauguración, en el que se dieron cita multitud de cargos políticos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, se explico que la puesta en funcionamiento de las instalaciones no sería inmediata, ya que se abría entonces un proceso de negociación con las diferentes compañías de transportes, para cuadrar el uso y los horarios de la nueva estación.

Cuando estamos a punto de alcanzar el ecuador de agosto, en plena temporada alta turística en El Puerto, el intercambiador sigue cerrado, a la espera de que de una vez los usuarios puedan hacer uso del edificio, en lugar de tener que esperar el autobús interurbano en la marquesina urbana que se ubica a pie de carretera.

Desde el Ayuntamiento explican que en los próximos días los autobuses interurbanos comenzarán a utilizar el nuevo intercambiador, aunque no se han dado más detalles al respecto. Tampoco se sabe, por ahora, si el nuevo edificio ofrecerá servicios como una taquilla de venta de entradas.

El alcalde portuense, Germán Beardo, también anunció en aquel acto que en breve se trasladaría a este nuevo equipamiento la taquilla de los autobuses urbanos que se ubica en la plaza de Las Galeras, algo que de momento tampoco ha ocurrido. El único avance que se ha visto en estos meses es que de noche se iluminan los focos del intercambiador, y que una excursión organizada por el Ayuntamiento tuvo el edificio como punto de partida, hace varias semanas.

Desde la Junta de Andalucía se anunció en su momento que en las cuatro dársenas de las que dispone el edificio tendrían parada aproximadamente unos 60 autobuses metropolitanos.

La inversión ha sido de poco más de un millón de euros, cofinanciados con fondos europeos Feder sobre una parcela de propiedad municipal. El edificio está concebido como una estructura porticada de acero laminado en perfiles normalizados, sobre la que se apoya un forjado formado por losa de hormigón armado, con lucernario sobre la zona de espera cerrada. Los pilares se ubican entre dársenas para facilitar la maniobrabilidad tanto de llegada como de salida de los autobuses. Está equipado con instalaciones de fontanería y saneamiento, iluminación y electricidad, megafonía y telecomunicaciones.

El Ayuntamiento portuense va a ser el encargado de la explotación del nuevo edificio, así como de su mantenimiento, según el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía.